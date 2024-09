Saša Peršon, bivši igrač Rijeke, Dinama i Hajduka, danas trener Orijenta, tvrdi kako je utakmica Rijeke i Dinama (1-1) sinoć na Rujevici, u 5. kolu HNL-a, bila čudna...

"Da, moram priznati da je bila čudna. Nije bilo onog naboja kojeg inače zna biti, pogotovo kod Dinama. Posljednji sraz bio je za Ligu prvaka, sad igraju HNL. Doduše, Plavi su puno bolje ušli u utakmicu. Bili su dominantniji, praktički nakon što su poveli, očekivalo se da će Dinamo jurnuti po taj drugi gol, koji bi prelomio utakmicu. Međutim, Dinamo je stao, umrtvio igru i praktički do kraja prvog dijela nije bilo nekih velikih šansi", priča za Net.hr Saša Peršon i dodaje:

"I onda je Rijeka u drugi dio ušl puno bolja. Iskoristila je to što je Dinamo nekako stao. Stao, zadovoljio se sa tim vodstvom od 1-0 i Rijeka je potpuno zasluženo izjednačila. Ako je Dinamu pripalo prvo, Rijeci je pripalo drugi poluvrijeme. Rezultat je realan".

Reprezentativna stanka je. Dinamo ima 13 bodova, Rijeka i Hajduk 11.

"Bod Rijeke protiv Dinama je zadovoljavajuće, pogotovo nakon poraza u Ljubljani od Olimpije. Nakon reprezentativne stanke, momčadi će se vratiti svježije. Dinamo čeka onda Liga prvaka. Bit će za Dinamo jako zahtjevno".

Saša Peršon komentirao je obranu Malenice protiv Hajduka u subotu...

"Ispada da je obrana Malenice stvarno jedna od najboljih ikad u HNL-u. I je. Na neki način je Malenica Osijek držao u igri. Ne znam je li Osijek uputio udarac u okvir gola čitav dvoboj. Hajduk je i više nego zasluženo dobio, iako to nije bila neka predstava Hajduka za pamćenje. Osijeku ostaju veliki problemi, trener im je na odlasku, trese mu se stolica. E sad, ako se gleda da je Osijek uložio i ove sezone puno na igrače, istina je da se sve to poremetilo nakon odlaska Miereza, međutim dosta je novih igrača i očekivao se puno bolji rezultat Osijeka, ne samo u Europi iz koje su ispali. Samo jedan bod od mogućih 15 Osijeka, pa ja se ne bi iznenadio da dođe do smjene trenera u Osijeku, bez obzira bio to Federico Coppitelli ili bilo tko drugi", govori Saša Peršon, koji nam je izabrao i potez 5., kola HNL-a.

"Težak odabir. Livajino žongliranje s loptom na glavi, Maleničino čudo, Petkovićev gol Rijeci nakon lažnjaka ili Hoxhin gol Dinamu nakon udarca i prolaska lopte Mišiću kroz noge... Ako već moram izabrati jedan, neka bude Malenica junak 5. kola. Svi nekako gledamo potez igrača, ali ovaj potez golmana, obrane, na crti, iza leđa, to je bilo nešto spektakularno. Kad bi se dijelila neka nagrada, išla bi u ruke Marku Malenici", zaključio je Saša Peršon.

