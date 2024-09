NK Osijek jako je loše započeo sezonu. U 5. odigranih kola, izabranici Federica Coppitellija uzeli su samo jedan bod, a uz to su ispali iz Europe od Zire.

Jedino u Gorici 18. kolovoza. Sve su drugo bili porazi. Računica je jasna - od mogućih 15 uvodnih bodova, Osijek je izgubio njih 14. Federicu Coppitelliju trese se stolica. Robert Špehar, legenda Osijeka, trener koji nema dlake na jeziku i kaže onako kako misli, dao nam je intervju u kojem je komentirao derbi Rijeka - Dinamo, čudesnu obranu Malenice i situaciju s Osijekom. Razlomili smo ovog puta njegov stručni komentar 5. kola HNL-a na tri dijela. Ovo je i posljednji, treći...

Marko Livaja je žonglirao loptom, hodao s njome na glavi protiv Osijeka u trenutku borbe s igračem za loptu i prostor, a taj potez upravo se dijeli internetom.

"Livaja je protiv Osijeka pokazao da je, trenutno - Hajduk! Razočaran sam, to moram reći, igrom Osijeka i stanjem na tablici. Komplentnom jučerašnjom igrom. Bez obzira što je Hajduk imao dosta prilika, moram reći da je i Hajduk ispod svog nivoa, ne igra na nivou svog renomea jednog velikog kluba. Hajduk živi na igrama Livaje. Pokazao je Marko jučer što je i tko je. Ne mogu uopće zamisliti da se Livaja prehladi, ne znam kako bi Hajduk izgledao", govori Robert Špehar i komentarom o Osijeku zaključuje intervju za Net.hr:

"Osijek je imao jedan od svojih najlošijih startova ikad u HNL-u, u povijesti. Svi smo očekivali puno puno više od ekipe Osijeka, od sportskog direktora Bote koji je ovo sve složio. Za sad to izgleda jako jako loše. Naravno, dugo je prvenstvo, prvenstvo je maraton i nadamo se svi da će nas Osijek sve razuvjeriti, ali kako Osijek trenutno izgleda na terenu, ne uljeva optimizam", tvrdi Robert Špehar i nastavlja:

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

"Ne znam, stvarno ne znam može li se i hoće li se to popraviti do one zadovoljavajuće mjere za navijače Osijeka. Nije da ne može, ali trenutno je loše. Naravno, bit će tu pobjeda, bit će i poraza, ali ekipa Osijeka trenutno uopće i nije konkurentna. Naravno da ćemo se mi podići s 9. pozicije gore, da ćemo doći u zonu 4., ali to nije ono što smo to mi svi očekivali. Po meni, malo su razočaravajuće te neke izjave u smislu amaterizma, da je NK Osijek bio amaterski klub. Nikako to ne mogu prihvatiti".

Nije tu stao...

"Da se naš klub, naš Osijek, koji ima jednu takvu tradiciju, igrača, uspjeha, navijača... NK Osijek je nogometni klub koji nije od jučer i nije od prije 36 mjeseci, da bi ga netko nazivao amaterskim klubom. Kao navijač, bivši igrač, ne znam što sve Osijeka, ja sam uz NK Osijek i navijam za njega. Međutim, preko takvih stvari se ne može samo tako prijeći", zaključio je Robert Špehar.

Ljestvica:

Dinamo 5 4 1 0 13-3 13 Rijeka 5 3 2 0 11-1 11 Hajduk 5 3 2 0 7-4 11 Šibenik 5 3 0 2 6-6 9 Varaždin 5 2 2 1 4-2 8 Istra 1961 5 2 1 2 4-11 7 Gorica 5 1 2 2 6-7 5

8.​​​​​​ Lokomotiva 5 0 2 3 3-9 2 Osijek 5 0 1 4 4-9 1 Slaven Belupo 5 0 1 4 3-9 1

