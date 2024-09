Rijeka i Hajduk odigrali su 102. Jadranski derbi u nedjelju navečer. Na Rujevici smo u 8. kolu SuperSport HNL-a gledali "nulu" od utakmice, a trener juniora Orijenta Saša Peršon, bivši nogometaš Rijeke, Dinama i Hajduka, nekadašnji reprezentativac Hrvatske u nastajanju, bio je razočaran viđenim. Nije jedini...

"Tvrda utakmica, rovovska bitka u pravoj nuli. Od derbija to nije bilo ni d. Po meni, ovo je jedan od najlošijih Jadranskih derbija u posljednjih 15 godina. Nije bilo pravih šansi, pravih prilika... i jedan i drugi bi vratar, po meni, trebali biti neocjenjeni, jer nisu imali posla. E sad, kad vratari nisu ocjenjeni, jedan i drugi, onda je sve jasno", priča nam sinoć Saša Peršon.

Foto: Miro Balov

Inače, krenulo se čvrsto i oprezno, bez previše rizika na obje strane. Trebalo je čekati pola sata za prvo uzbuđenje. U 30. minuti Rijeka je imala lijepu priliku, nakon prekida Radeljić je primio loptu i na vrhu peterca tražio Galešića, ali je Uremović uklizao i spriječio izgledan pogodak.

Najbolji priliku u prvom dijelu Hajduk je imao u 35. minuti, Livaja je proigrao Hrgovića, koji je pucao iskosa s desne strane, ali Devetak je uklizavanjem blokirao njegov pokušaj i odbio u korner. Tri minute kasnije vidjeli smo i prvi udarac u okvir gola, Smolčić je ubacio, Rukavina glavom pucao, a gostujući vratar Lučić obranio.

Posljednja četvrtina utakmice ponudila je vrlo malo prilika. Rijeka je mogla ugroziti Hajdukova vrata u 83. minuti no Smolčićev udarac je blokirao Uremovića. Na suprotnoj strani, minutu kasnije, pucao je Sigur, ali je od bloka lopta završila u korneru.

Najbolju priliku na utakmici imao je napadač Rijeke Stipe Perica na isteku 90. minute, nakon što je u duelu s Uremovićem izbio pred Lučića, ali je pucao visoko preko gola. Publika se primila za glavu...

"I ja sam se primio, jedina prava šansa i ode to preko gola. Sad kad gledamo, najviše je profitirao Dinamo", dodaje Saša Peršon.

Zagrebački su plavi razbili u subotu Lokomotivu na Maksimiru 5-1. Bila je to prva utakmica novog/starog trenera Nenada Bjelice, koji je uvjerljivo započeo svoj drugi trenerski mandat u Dinamu,

"Dinamo je to odradio rutinski, moćno, kako i dolikuje prvaku Hrvatske. Bilo je to na tragu onih svojih partija prije ove krize koja ih je zadesila, prije susreta s Bayernom, još prije do derbija s Hajdukom. Ovim rezultatom svojom petardom i nulom na Rujevici, stvari su se vratile na početak. Dinamo se potpuno priključio Rijeci i Hajduku u vrhu poretka. Ovaj Jadranski derbi je bio za zaborav."

Sašu Peršona nije ništa iznenadilo, što se tiče trenerskih strategija Gattusa i Đalovića...

"Vjerujem da su i jedan i drugi uspjeli u nakani da im mreže ostanu netaknute. Dobro, uvijek se očekuje od domaćina nešto malo više, da domaćin ima nešto malo više od igre, ali u ovom slučaju to nismo vidjeli. I Rijeka i Hajduk su željeli samo jedno - ne dobiti gol. To se jasno i vidjelo. A naprijed, što se dogodi, dogodi se. Šansi praktički nije bilo. Ne sjećam se niti jedne da su golmani skinuli neki zicer, šansu, nešto. Slab Jadranski derbi, nema se ništa za izvući", zaključio je Saša Peršon.

