Zanimljivo je bilo sinoć na 102. Jadranskom derbiju, ali na tribinama i ulici, nikako ne na terenu. Bila je to "nula" od derbija što se tiče onog nogometnog dijela, ni d, kako nam je to stručno i slikovito objasnio i opisao Saša Peršon, trener Orijenta i bivši nogometaš Rijeke, Dinama i Hajduka.

Armada je sredinom prvog dijela podigla više poruka. Na vrhu je dominirao natpis 'Torcida Beat Fleet', a ispod čitav niz stihova… 'Kod nas (opet) drugi vitar puše', 'Splitsko stanje uma', 'Perpetuum fritule', 'Budite kao mi, budite in, bezlični', 'Dududu nema nam pomoći', 'Iz Poljudske lipotice poispadale vide', 'Obožavam grad u kojem svi su face i u kojem najveće face za par dana budu štrace', 'One koji nude rješenje etiketiramo ka kretene'. Na kraju su digli posljednju, završnu poruku: 'I prije nego šta si trepnija okom zavrti nas cesta onin kružnin tokon'. Inače, dva puta je utakmica prekinuta zbog pirotehnike. Najprije su baklje upalili domaći navijači, bilo je to u 62. minuti, i stvorila se pritom velika dimna zavjesa, a nepunih desetak minuta kasnije je to napravila i Torcida. Zanimljivo je bilo i uoči susreta.

Ekipa Torcide, njih do 100, upala je neorganizirano u Rijeku. Navijačke Facebook stranice su jučer tijekom dana javljale detalje Torcidinog upada.

Najvatreniji navijači Hajduka okupili su se kod Kantride i ulicom krenuli prema, neki izvori navode Rujevici, a neki prema centru grada (prema fotografijama čini se centru), kada ih je zaustavila interventna policija i prekinula im "tulum".

Prema informacijama s društvenih mreža, u blizini je bila i velika skupina Armade koja se na brzinu okupila kada im je dojavljeno da je Torcida stigla u grad, ali nije došlo do direktnog obračuna Riječana i Splićana. Prema nekim informacijama, huliganska ekipa Armade okupila se u blizini za deset minuta, što bi značilo da su bili spremni. Bilo ih je stotinjak i stotinjak metara dalje udaljeni od mjesta gdje je interventna zaustavila Torcidu.

Prema onom što se moglo vidjeti i na licu mjesta, gdje je interventna zaustavila Torcidu, vidio se određeni broj odbačenih 'kvarcnih' rukavica pogodnih za tučnjavu. Kvarcne rukavice su rukavice punjenje pjeskom, da udarac bude jači i napravi veću štetu. To je čudno, ako se uzme u obzir da je dogovoren kodeks, prema kojem se navijači u Hrvatskoj tuku bez oružja, samo na šake.

Policija je zatvorila tri od četiri prometne trake i Torcidu su sproveli na stadion odnosno do kaveza namijenjenog gostujućim navijačima na Rujevici, gdje su satima čamili do početka dvoboja. MUP je demantirao ikakve nerede. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je priopćenje i demantiralo da je došlo do nereda.

"Netočni su navodi pojedinih medija da je došlo do sukoba gostujućih navijača s policijskim službenicima Policijski službenici danas su oko 12.15 sati zaustavili na riječkoj Kantridi, na raskrižju Liburnijske ulice i Ulice Vere Bratonje, pripadnike gostujuće navijačke skupine, od kojih je dio bio maskiran te su namjeravali u koloni proći riječkim gradskim prometnicama do središta grada.

Pri tome nije došlo do sukoba navijačke skupine i policijskih službenika, kako navode pojedini mediji, a upravo jer je procjena i reakcija policije bila točna i pravovremena. Policijski službenici su pripadnike te navijačke skupine službenim vozilima prevezli na kontroliranu lokaciju", stoji u priopćenju.

