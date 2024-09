Đalović: 'Hajduk godinama ima najboljeg igrača u ligi'; Gattuso: 'Njega se jako kritizira'

U 8. kolu HNL-a Rijeka i Hajduk su na Rujevici odigrali remi (0-0). Obje su momčadi uzele po bod pa na tablici nema promjena, prva je i dalje Rijeka s 18 bodova, dok je drugi Hajduk s jednakim brojem bodova. Treći je Dinamo sa 16 bodova.

Utakmicu je komentirao trener Rijeke Radomir Đalović.

"Derbi je bio tvrd. Vidjeli ste da smo htjeli biti ofenzivni, ali nešto se pitalo i čvrsti Hajduk. Izmjenama smo tražili pobjedu. Pred kraj utakmice smo imali izvrsnu priliku, ali mislim da je ovaj rezultat najrealniji. Nismo mogli ostvariti svoju igru iz prethodnih utakmica, malo smo se mučili", započeo je Đalović pa dodao:

"Hajduk je dobro stajao, kao što stoji cijelo prvenstvo. Moji igrači su se borili. Idemo dalje, okrećemo se Koprivnici. Tijekom tjedna smo se pripremili za sve varijante. Možda su nas iznenadili u nekim situacijama, ali brzo smo reagirali. Igrači Hajduka su prošli mnogo, iskusni su i to je njihova kvaliteta. Obrana je dobro djelovala, kao što djeluje cijelo prvenstvo. Naša obrana kreće od prvog igrača. Hajduk godinama ima najboljeg igrača u ligi, a sveli smo ga na jednu-dvije prilike. Da, slijedi nam Slaven Belupo, puno teža utakmica od ove danas. Snimit ćemo ih i trenirati jako ovaj tjedan."

Na utakmicu se osvrnuo i trener Bijelih Gennaro Gattuso.

"Možemo biti zadovoljni remijem jer je Rijeka momčad koja ima moćna krila i može ti uvijek stvoriti probleme. U zadnje dvije godine su zabili 15 ili 16 golova izvan šesnaesterca, tako da mogu biti zadovoljan. Svaka čast mojim igračima, idemo dalje raditi i nadam se da ćemo biti još bolji", rekao je Gattuso i dodao:

"Bila je to taktička utakmica. Očekivao sam da će Rijeka igrati ovako oprezno i da neće napasti od prve minute. U veznom redu smo napravili jako dobar posao, osobito Kalik, ali i Livaja. Kalik je jako kritiziran igrač, ali on zaslužuje sve komplimente jer je danas napravio jako puno posla. To radi često i radi puno grubog posla, koji se nekad ne vidi. Sad nas čeka Šibenik, ali u Hrvatskoj nema laganih utakmica, moraš respektirati sve momčadi. Tu utakmicu će biti teže pripremiti nego ovu. Vraća nam se Bamba, odsutan će biti samo Trajkovski i to je dobro."

