Sanchez pred novinarima uoči derbija s Dinamom: 'Ovo je jedna od najtežih utakmica za pripremu'

Trener aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke Victor Sanchez izašao je u četvrtak pred novinare i najavio utakmicu protiv Dinama, koja će se odigrati u subotu na Maksimiru.

Rijeka u ovu utakmicu ulazi u nizu od četiri utakmice bez poraz u SHNL-u, a u posljednjem kolu su s uvjerljivih 4:2 pobijedili Osijek. S druge strane, Dinamo je u slabijoj formi u posljednjem kolu ih je pobijedila zadnja momčad na tablici HNL-a Vukovar.

"Očekuje nas veliki dvoboj. Za nas je to uzbudljivo, velika motivacija i prilika da pokažemo da smo na dobrom putu. Ne mogu zamisliti bolji test od ovog. Pristupit ćemo utakmici s istim mentalitetom, pokušati nastaviti u ovom smjeru i biti bolji u svim aspektima igre. Da bismo pobijedili velikog protivnika poput Dinama, moramo biti na svom maksimumu", rekao je na početku Sanchez.

Na pitanje o momčadi koju će poslati na teren protiv Dinama odgovorio je sljedeće:

"Uvijek moraš raditi s onim što imaš. Sretan sam svojim poslom, uživam u njemu, i kroz dobre i kroz teške trenutke i nastojim prenijeti tu energiju i igračima. Želim da na terenu igraju s istim žarom i strašću. Za mene nije važno samo igrati inteligentno, nego i igrati s dušom."

"Naš je plan nastaviti napredovati. Uvijek detaljno analiziramo protivnika, pokušavamo razumjeti njihov stil igre i pronaći obrasce kako bismo se pripremili u obrani. Ovo je jedna od najtežih utakmica za pripremu jer Dinamo ima mnogo kvalitetnih igrača. No, mi razvijamo svoj plan, i u obrani i u napadu. Kroz analizu tražimo točke koje želimo napasti i trenutke u kojima to želimo učiniti. Bitno je biti konkurentan svih 90 minuta", zaključio je.

