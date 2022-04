Pobjedom od 4-0 protiv Espanyola i četiri kola prije kraja prvenstva, nogometaši madridskog Reala osigurali su novi naslov prvaka Španjolske, a rekorder je postao i njihov trener Carlo Ancelotti.

Real je osvojio 35. titulu prvaka u bogatoj povijesti, a talijanski strateg je postao prvi trener u nogometnoj povijesti koji je postao prvak u svih pet najjačih europskih liga.

Ranije je 62-godišnji Ancelotti proslavljao naslove prvaka s Milanom u Italiji, s Chelseajem u Engleskoj, PSG-om u Francuskoj i Bayernom u Njemačkoj, a sada je red došao i na španjolsku La Ligu.

Ispisao i povijest Lige prvaka

No, Real u nastavku sezone čeka još jedno veliko iskušenje, a to je Liga prvaka. U srijedu igra uzvratnu utakmicu polufinala na svom Santiago Bernabeu protiv Manchester Cityja. Prva utakmica na Etihadu je završila slavljem Cityja od 4-3, no Ancelottijevi igrači i na tom polju traže odlazak do samog kraja i novog trofeja.

Nakon što je Real izbacio Chelsea u Ligi prvaka i plasirao se u polufinale najelitnijeg klupskog natjecanja, popularni Don Carlo je ispisao povijest i u tom natjecanju. Naime, on je prvi trener koji je u čak četiri desetljeća sa svojim momčadima izborio polufinale Lige prvaka.

Nakon susreta Talijan je pak razgovarao s Bein Sportsom, a njih je zanimalo dolazi li Kylian Mbappe u Real nakon ove sezone.

"Mbappe u Real Madrid? S ovim klubom, s ovim predsjednikom, budućnost je već ispisana", na što su ga novinari upitali: "Znači Mbappe dolazi?"

"Nisam to rekao", kratko i tajanstveno odgovorio je Don Carlo.