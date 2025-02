"Ako može Trump, mogu i ja", poručuje Reno Sinovčić koji zasad vodi za utrku predsjednika Nogometnog saveza Zadarske županije. S druge su strane tzv. "Zadarska dica". Njihov kandidat kojeg podržavaju Danijel Subašić i Luka Modrić je Jurica Buljat, bivši nogometaš. Sa svima je u Zadru razgovara naša Donna Diana Prćić.

Donna Diana Prćić navodi kako bitka za budućnost zadarskog nogometa u punom je jeku. Skupština se bliži, a od 35 klubova potpore trećine bila je potrebna za kandidaturu predsjednika Nogometnog saveza županije. Dovoljnu podršku sad uživa bivši nogometaš Jurica Buljat s 13 glasova, odnosno klubova. Vizija je tu, ako uspije u naumu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Situacija je dobra, stvarno imam podršku sa svih strana i to je ono što me vuče. Prvo ćemo se pozabaviti s tim da pokušamo teren napraviti nekoj našoj djeci, jer da djeci treba omogućiti adekvatne uvjete za treniranje. Kako ćete vi privući dijete kad nemamo infrastrukturu koja je jako užasna", kazao je Jurica Buljat u kameru RTL-a.

Uz njega su Zadarska dica koje čine nogometne legende, bivši i sadašnji slavni Vatreni poput Danijela Subašića, Luke Modrića, Dominika Livakovića, ali i Šime Vrsaljko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jurica je naš kandidat, u biti, naš prijatelj. Priča je jednostavna, ide se sa sportskog aspekta, samo sport i to je to. Imamo čovjeka koji iza sebe ima svoju karijeru, bivši je reprezentativac, sve mi znamo i želimo da na kraju krajeva samo sport pobjedi", Danijel Subašić.

Jurica Buljat ističe kako svi moraju zajedno biti u tome da pokušaju dignuti zadarski nogomet na jednu veću razinu.

Reno Sinovčić želi naslijediti Darka Banića koji je odstupio s te pozicije. Reno Sinovčić je vedrio i oblačio zadarskim klubom i nepravomoćno je oduđen za izvlačenje novca iz istog. Reno Sinovčić je kontroverzni poduzetnik iza kojeg sad stoji 19 klubova. On kaže kako je optimista, ali...

"Problem je u tome što se politika u zadnje vrijeme počela mješati i to na njihovoj strani, kod nas nema političkih igara i nitko iz politike ne stoji iza nas. Ja od svojih problema ne bježim. Imate situaciju da je Trump imao presuda za atentate i osvojio je Ameriku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Reno Sinovčić je prije nekoliko dana teško prozvao Subašića za navodnu utaju poreza, a proslavljeni Vatreni mu nije ostao dužan.

"Subašić ima velike obveze i imat će velike probleme s poreznom upravom. Očekivao sam da će danas pozvati vas da vam od Elektre papir da je Elektru platio. On treba donijeti papir iz porezne uprave u kojem kaže da je riješio inozemni dohodak".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Subašić je kazao i sljedeće:

"Nikog ne vrijeđamo, nikom ne češljamo nikakve poreze nit ćemo češljati. Neka s einstitucije hrvatske države brinu o gospodinu, mogu se brinuti o meni, ja sam svoje pokazao, samo kad je netko nepravomoćno osuđen i on ide češljati Danijela Subašića u Poreznu upravu zadarsku, onda ne znam gdje nam je društvo i kako se uopće netko može kandidirati za predsjednika bilo čega u Hrvatskoj."

Inače, 13. ožujka je Izborna skupština. Tada bi trebali doznati tko će biti novi, prvi čovjek koji će odlučivati o nogometu u Zadru kojem, u najmanju ruku, treba vratiti stari sjaj.

Podsjetimo, novi, šokantni, nevjerojatni skandal u hrvatskom nogometu pogodio je našu napaćenu državu i trofejni sport - nogomet. Pisali smo o tome prošle subote.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više o tome čitajte - OVDJE.

Međunarodni turnir Hrvoje Ćustić pod znakom je upitnika, kako su to izvjestili i ostali hrvatski mediji. Naravno da je takva vijest uznemirila mnoge u Zadru, poglavito iz nogometnog miljea, odjeknula je hrvatskim medijskim eterom, te je odmah pokrenuta inicijativa “Zadarska dica za spas zadarskog nogometa”. Zadar je nogama, ali ne samo Zadar, nego i legendarni Vatreni. Hrvatska isto, jer Hrvoje Ćustić, anđeo, nije to zaslužio. Nije to sve. Slijedi velika borba za vođenje županijskog nogometnog Saveza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Pričamo o Hrvoju Ćustiću - čovjeku, sportašu, prijatelju i simbolu zadarskog nogometa. Turnir nije samo natjecanje, turnir je čuvanje uspomene na Hrvoja, promocija mladih talenata i prilika da se Zadar i Hrvatska predstave u svijetlu koje zaslužuju. Hoće li Zadar doista okrenuti leđa svojem anđelu?”

To stoji u svojevrsnom priopćenju s kojim se krenulo u veliku akciju za spas turnira, ali i za ukupni spas zadarskog nogometa. Zadarski nogomet je na koljenima, a sad predstoji borba za spas.

O čemu se radi? HNK Zadar svoje utakmice trenutačno ne može igrati na gradskom stadionu Stanovi. Svlačionice su naime već neko vrijeme privatno vlasništvo Rene Sinovčića. I on ne da se klub služi s njima, pa badava Zadru teren i tribine. Usput, stolice na tribinama su u vlasništvu jedne gospođe... Bez svlačionica Zadar ne može na Stanovima organizirati utakmicu, pa tako ni turnir.

U inicijativi za spas zadarskog nogometa izravno pitaju:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Je li moguće da se turnir u čast Hrvoja Ćustića neće moći odigrati na stadionu na kojem je njegovo srce prestalo kucati? Hoćemo li zaista dozvoliti da se na takav način ugasi uspomena na našeg 12. anđela? Ovo nije samo pitanje sporta. Ovo je pitanje časti, dostojanstva i poštovanja prema onome koji je dao sve za svoj klub, svoj grad i svoj nogomet. Zadre, jesi li spreman okrenuti leđa svojem anđelu? Ili ćeš stati uz njega, sada kada je to najpotrebnije?”

U žestokoj borbi za vođenje županijske Saveza poduzetnik su Reno Sinovčić, koji ima nepravomoćnu presudu za kriminal u nogometu, a s druge strane - Zadarska dica, među kojima su i reprezentativci. U sve se uplela politika kojoj nije mjesto u sportu, jer čini se da dobar dio potpore Sinovčić dobiva iz lokalnog HDZ-a od Klubova i Općina u kojima je na vlasti HDZ, iako tvrdi drugačije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sinovčić, kako se pisalo u medijima, ima potpise 17 klubova u županiji. To su: NŠK Galovac, MNK Super Chiks, NK Hrvatski Vitez Posedarje, NK Abeceda sporta, NŠK Debeljak, NK Hajduk Pridraga, NK Nošk Novigrad, NŠK Podgradina, HNK Velebit Benkovac, NŠK Vrčeno Glavica, NK Zadarnova. NŠK Zemunik, NŠK Zlatna luka Sukošan, NK Zrmanja Obrovac, NK Croatia Turanj, NK Velebit Gračac i NK Zara.

Jurica Buljat dobio je pak potpise 13 klubova prema najnovijoj informaciji RTL-a, njih deset smo spomenuli u nedjelju u tekstu o ovom slučaju koji je izazvao veliki interes javnosti: HNK Zadar, HNK Primorac, HNK Dalmatinac, NŠK Nova Zora, NK Pakoštane, NK Raštane, NK Sabunjar Privlaka, NŠK Sv. Mihovil Preko, NK Pag i NK Bibinje.

Za pobjedu je potrebno 18 glasova klubova. Doduše, potpisi koje je Sinovčić do sada dobio nisu nikakvo jamstvo da će dobiti podršku tih klubova na samoj Skupštini, na kojoj će biti tajno glasovanje, a prema novim potpisima, jer Donna Diana Prćić navodi kako ih Buljat ima 13, ne 10 kako je prije bilo, čini se kako je potporu nekih već izgubio.

‘Pobjednika‘ u utrci između Buljata i Sinovčića tako bi moglo odlučiti oni koji još nikome nisu dali potpise. Tu će se lomiti koplja. NK Škabrnja ‘91. ne može nikome dati glas jer trenutačno nema ljude koji bi ga zastupali, ali će vjerojatno imati pravo glasa na skupštini, jer će provesti vlastite izbore unutar kluba do kraja ovog mjeseca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jurica Buljat je dobio i javnu podršku najboljeg hrvatskog nogometaša svih vremena Luke Modrića. Jurica Buljat je čovjek koji živi za nogomet 24 sata i koji želi donijeti novu energiju i revitalizirati zadarski nogomet.

Zadarski nogomet zaslužio je povratak starim stazama koje su iznjedrile jednog Luku Modrića i ostale velike nogometaše. Buljat je krenuo u borbu kontra povratka Sinovčića i za ozdravljenje hrvatskog nogometa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znamo da je Danijel Subašić na poseban način povezan s neprežaljenim Hrvojem Ćustićem i svim srcem je uz Buljata. Nije jedini, takvih je puno!