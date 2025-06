Saga s Petkovićem se nastavlja: Turci se već pohvalili, a onda je insajder otkrio novi problem

Turski prvoligaš Kocaelispor početkom tjedna se pohvalio na društvenim mrežama kako je došlo do dogovora s bivšim Dinamovim igračem Brunom Petkovićem. Petko je još samo trebao proći liječnički pregled u petaki potpisati ugovor, no izgleda da je došlo do problema.

Turski insajder Yağız Sabuncuoğlu objavio je ekskluzivnu vijest kako je došlo do problema prilikom dogovora između turskoga kluba i Petkovića. Naime, prema turskome insajderu Kocaelispor se nije pridržavao dogovorenog iznosa te je na dan potpisa ugovora snizio dogovoreni iznos na 1,2 milijuna eura. Pregovori su zato još u tijeku i radi se na tome da se postigne dogovor.

🚨 Kocaelispor’un resmi sitesinden anlaşmaya varıldığını duyurduğu Petkovic transferinde sorun çıktı! Kulüp, anlaşılan rakamı imza atılacak gün düşürdüğü için transferde pürüz yaşandı. Sorun aşılmaya çalışılıyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 20, 2025

Kocaelispor je novopečeni turski prvoligaš koji je ambiciozno krenuo ovoga ljeta s pojačanjima. Klub iz Izmita želi se dugo zadržati u Superligi pa su odlučili odriješiti kesu. Bivši napadač Dinama jedan je od kapitalaca kojeg Turci žele dovesti, no izgleda da je zapelo u '5 do 12'. Petković je po prvome dogovoru trebao dobiti 1,5 milijuna eura po sezoni uz dodatne bonuse. Uz to trebao je dobiti i dodatnih 300 tisuća eura za potpis. Ostaje za vidjeti koliko će uistinu iznositi Petkovićev ugovor ako dođe do dogovora.

