Sada je sve jasno: Ključni čovjek za Modrićev transfer uhvaćen u Rijeci

Ono što se danima šuškalo sada je dobilo i konkretnu potvrdu – Luka Modrić odradio je ključne razgovore s čelnicima Milana, a transfer u legendarni talijanski klub praktički je gotova stvar.

Igli Tare, sportski direktor Rossonera, snimljen je na aerodromu po povratku iz Rijeke, gdje je, prema pouzdanim informacijama, posjetio Modrića u njegovu hotelu. Fabrizio Romano, jedan od najpouzdanijih izvora u svijetu nogometnih transfera, objavio je fotografiju Tarea, koji je u Hrvatsku putovao redovnim letom – a prepoznat je i fotografiran od strane putnika.

Dogovor je, navodno, pao. Modrića od potpisa dijeli samo službena objava Milana, koja bi, prema izvorima bliskima klubu, mogla stići već danas.

🚨🇭🇷 AC Milan director Igli Tare, back to Italy after mission in Croatia to offer Luka Modrić one year deal plus option until June 2027.



