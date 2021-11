Hrvatska nogometna reprezentacija 14. studenog u posljednjem kolu kvalifikacija pobijedila je u Splitu Rusiju s 1:0 i izborila plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Hrvatska je osvojila prvo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini, s bodom više od Rusa koji će u ožujku sljedeće godine igrati u dodatnim kvalifikacijama.

Pogodak koji je Zlatka Dalića i njegove izabranike odveo na Svjetsko prvenstvo bio je djelo ruskog braniča Fjodora Kudrjašova koji je u 81. minuti nespretno poslao loptu u svoju mrežu.

Kudrjašov se od tada nije oglašavao, a u petak je konačno prekinuo šutnju i progovorio o utakmici na Poljudu.

"Pod poluvremenom nam je Karpin govorio da se nemoguće braniti 90 minuta i doći do rezultata kojeg želimo. Zato smo htjeli promijeniti našu igru, vjerovali smo da možemo i jasno nam je bilo da je izbornik u pravu. Željeli smo se nadigravati u drugom poluvremenu, ali kada smo vidjeli u kakvom je stanju teren… Hrvatski nogometaši su bili u naletu, a nakon početka drugog poluvremena sljedećih 10 do 15 minuta bilo je najteže. Hrvati su nas razbijali! Tada nam je kroz glavu prolazila misao da će nas 'ubiti' na terenu. Očekivao sam da će zbog lokvi na travnjaku utakmica biti lakša, da hrvatski igrači neće moći tako puno kombinirati kao u prvom poluvremenu, ali ispostavilo se da su se savršeno prilagodili i nastavili igrati svoju igru", rekao je Kudrajšov u razgovoru za ruski Sport-Express.

Potom je opisao događaj koji je odlučio utakmicu, njegov autogol.

"Nekoliko sekundi prije pogotka osjetio sam grč iza i sprijeda. Nastavio sam trčati jer utakmica nije prekinuta. Nakon susreta vrtio sam sve po glavi: Možda sam trebao pasti na travnjak i tražiti pomoć, ali Kafanov (trener vratara op.a.) mi je rekao: 'A što da si pao i da su potom oni zabili s mjesta na kojemu si trebao biti? To bi bio još veći problem, ovako si barem probao igrati do kraja.' I glavni trener je govorio da moraš trčati dok ti noga ne otpadne ako možeš. Ja sam takav i uvijek ću sve odraditi do kraja", ispričao je pa otkrio da je prolazio u tim trenucima kroz veliku bol.

"Danas kad se pogleda cijela situacija, moglo bi se pitati 'pa zašto nisam propustio loptu', ali ja sam u tom trenutku samo mislio na to kako da nastavim trčati s ozljedom. Kada je lopta završila u mreži, osjetio sam bol… Rekao sam da mi treba zamjena, ali više nismo imali pravo. Probao sam nastaviti jer nisam htio ostaviti suigrače na terenu", zaključio je.