Engleski nogometni doprvak Manchester United objavio je u petak kako je dogovorio povratak Cristiana Ronalda (36) iz Juventusa u svoje redove.

Iz kluba s Old Trafforda dodali su kako još preostaje da Ronaldo dogovori osobne uvjete te obavi liječnički pregled.

Prema navodima britanskih i talijanskih medija, vrijednost transfera je 25 milijuna eura.

Ronaldo je nosio dres Manchester Uniteda od 2003. do 2009. godine te je u 292 nastupa postigao 118 pogodaka u svim natjecanjima osvojivši Ligu prvaka 2008., tri naslova prvaka Engleske i jedan FA Kup.

U ljeto 2009. Ronaldo je tada rekordnom transferu za 94 milijuna eura Manchester United zamijenio madridskim Realom u kojem je proveo devet godina da bi posljednje tri sezone bio član Juventusa.

Broj 7

Ronaldo je rijekom najvećeg dijela svoje karijere u reprezentaciji i klubovima za koje je igrao na dresu nosio broj sedam, no to sada u Unitedu neće moći.

Trenutno u Unitedu dres s brojem 7 pripada urugvajskom napadaču Edinsonu Cavani, a po pravilima Premier lige on taj broj mora i zadržati do kraja sezone 2021./2022.

Ronaldo bi mogao dobiti broj 7 ako Cavani otiđe iz kluba, no to se neće dogoditi.

Postoji još jedna mogućnost, ali i ona je jako malo vjerojatna.

Manchester United bi, naime, trebao zatražiti od Premierlige dozvolu za promjenu brojeva, no nikole do sada to nije odobreno i teško je da će sada napraviti iznimku.