LOŠ DAN ZA PORTUGALCA / Ronaldo bijesan nakon remija s Evertonom: Odjurio u tunel pa psovao sebi u bradu i vrtio glavom

U prvom susretu sedmog kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United i Everton su na Old Traffordu odigrali 1:1. Poveo je United u 43. minuti golom Anthonyja Martiala na dodavanje Brune Fernandesa kojem je to bila 20. asistencija u 58 ligaških nastupa. Sjajni Portugalac je zabio i 30 golova. Izjednačio je Andros Townsend u 65. minuti. Nakon što je sudac označio kraj, bijesni Ronaldo je odmah krenuo prema tunelu pozdravivši se usput samo s Jordanom Pickfordom. Na snimkama se vidi kako Ronaldo mumlja sam sebi nešto u bradu, a na njegovim usnama se jasno vidi kako nekoliko puta govori "Puta" što je psovka na portugalskom. Bila je to već deveta uzastopna utakmica Uniteda na Old Traffordu na kojoj je primio barem jedan pogodak, a duži niz "Crveni vragovi" imali su tek 1971. godine kada su na 10 susreta u nizu primili gol na svom stadionu.