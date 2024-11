Robert Špehar nije tip koji kuka niti je tip koji bježi s broda koji tone. Doduše, ŽNK Osijek ne tone nego ponosno plovi prvom hrvatskom ženskom nogometnom ligom. Nikad ponosnije po nikad jačoj oluji kad je u tijeku puč i štrajk. Čak 9 igračica ŽNK Osijek, bitnih, dio nekadašnjih i sadašnjih reprezentativki, kao razlog štrajku je navelo nezadovoljstvo premijama nakon uspjeha u Ligi prvaka. Osijek je zaradio ozbiljne novce od UEFA-e, a igračicama je za nagradu isplaćeno samo 200 eura po osobi zbog čega su se i odlučili na štrajk.

Djevojke u ŽNK Osijek igraju ponosno i sa srcem

Doduše, oluja u hrvatskom ženskom nogometu uvijek ima, jer hrvatski ženski nogomet nije na razini ni popularnosti, a niti zarada kao što je u slučaju njihovih muških kolega. Ali, djevojke u ŽNK Osijek igraju ponosno i sa srcem. Predsjednik ŽNK Osijek je Bojan Bodražić je sa svojim suradnicima posložio klub.

Nikad plaća, kakva god bila, (baratamo ciframa od 1000 do 1300 eura su plaće u ŽNK Osijek plus nekima osigurana hrana i smještaj), nije zakasnila jedan dan, iako se dobro zna kakva je situacija u hrvatskom ženskom nogometu, pa i u nekim muškim klubovima, gdje se mjesecima ne isplaćuju plaće. Ljudi u Upravi na čelu s Bojanom Bodražićem brinu se o klubu, dok Robert Špehar odrađuje posao kao trener ŽNK Osijek. I to kakav. U kakvim uvjetima.

Slavni bivši nogometaš i reprezentativac Robert Špehar nije se dosad oglašavao o gorućoj klupskoj temi, štrajku prvotimki koje niti treniraju niti igraju utakmice. Njih devetero odlučile su se za potez koji nam miriši na podlu igru samo s jednim jedinim ciljem - rušenje predsjednika kluba, uspješnog predsjednika koji je u 15 godina osvojio sa klubom sve, koji je ustrojio najuspješniji ženski nogometni klub u Hrvatskoj.

Špehar odradio fantastičan posao u teškoj situaciji

Obećao je Špehar kako će istupiti tek kada završi prvi dio sezone. Obećano je ostvareno nakon nedjeljne utakmice u Zagrebu, u kojoj je njegova pomlađena i znatno oslabljena ekipa poražena od Agrama s 3:0.

Inače, Špeharov debi na klupi ŽNK Osijek bio je visoka 6:0 pobjeda nad Splitom. U međuvremenu dogodio se "slučaj Metković" kada je započeo bojkot igračica koji je odjeknuo u hrvatskoj javnosti. Unatoč tome, Osijek je slavio u Metkoviću protiv Neretve sa 7-0 u okrnjenom sastavu, a potom je pobijedio u još jednom susretu protiv Splita (2-0), u Kupu protiv susjeda Višnjevca, te polusezonu zaključili nedjeljnim porazom od jesenskih prvakinja Agrama. Robert Špehar je za ovu cijelu situaciju sa štrajkom najmanje kriv. On radi profesionalno, pobjeđuje oslabljen, drži se terena i sigurno jedva čeka da se ova situacija završi najbolje za klub. Nije Špeharu niti malo lako.

Robert Špehar je za Net.hr poručio kako je on došao u ŽNK Osijek s pobjedničkom misijom, pun želje da klub obrani titulu prvakinja. Doveden u kvalitetnu ekipu koja je nakon poraza od Hajduka pala na treće mjesto.

Prvi zadatak bio je uspješan

"Prvi mi je zadatak bio ekspresno psihološki podignuti ekipu i vratiti ju na prvo mjesto lige, što sam već u prvom tjednu i pobjedom u Splitu i učinio. Krenulo je sve prema planu", istaknuo je u uvodu Robert Špehar.

U tom tjednu sve igračice su radile sjajno. Atmosfera je bila odlična i nije bilo nijedne riječi nezadovoljstva upućene prema Špeharu kao treneru. Dogodila se onda ta subota u 7.30, pola sata prije puta u Metković...

"Nazvala me je kapetanica Maja Joščak i rekla: 'Treneru, u ime cura, jako nam je žao vas i vama se ispričavamo, ali nas devet na put ne ide zbog premija otprije, što s vama nema veze."

Malo je reći da ga je to šokiralo.

"Je, moram biti iskren i reći da me itekako šokirala ova situacija koja me je zatekla jer, da nije toga, ja u klubu ne vidim probleme. Uprava kluba mi je osigurala sjajne uvjete za rad. Terene, rekvizite, opremu, lopte, ma sve je vrhunski i na nivou. Organizacije gostovanja, autobusi kojima putujemo, hoteli u kojim odsjedamo na razini su seniorskih muških prvoligaskih momčadi. Na terenima vidim i da omladinska škola radi sjajno, 200-tinjak curica redovito trenira pod reflektorima u odličnim uvjetima. Sav taj teret i organizacija, koliko sam uspio zaključiti, padaju uglavnom na dvoje ljudi, predsjednika i direktoricu, koji su u klubu od jutra do mraka. U razgovorima s trenerima iz omladinske škole nisam čuo jednu riječ nezadovoljstva. Na kraju i ostatak mojih seniorki trenira sjano i s osmijehom na licu svakodnevno", otkriva Robert Špehar.

Od seniorki do kadetkinja

Bio je prisiljen složiti momčad i stavljati u ekipu u četiri posljednje utakmice polusezone ekipu šest seniorki i sedam-osam kadetkinja, a tako oslabljeni ostvarili su tri pobjede i samo jedan poraz.

"S obzirom na situaciju uspio sam izvući najmanju štetu u bodovnom smislu u borbi za titulu prvaka. Dao sam i ja i moji suradnici sve od sebe, a posebno moje igračice, od seniorki do kadetkinja", kazao je Špehar zahvalivši igračicama koje je imao na raspolaganju.

Ne bi to bilo moguće bez nekolicine seniorki predvođenih Lorenom Balić koja je cijelu sebe stavila na raspolaganje ekipi i klubu. Pokazale su djevojke vjernost bijelo-plavoj boji i nadljuskom voljom i borbenosti povele ostatak kadetkinja u nogometni boj, iako, realno, još nisu bile spremne za seniorske bitke.

"S tim hrabrim djevojkama smo priveli polusezonu kraju. Dale su cure sve od sebe, marljivo trenirale i hvala im na tome. Ponosan sam na njih", istaknuo je Robert Špehar i povukao zanimljivu paralelu:

'Nema predaje'

"Zamislite samo da u Real Madridu Carlu Ancelottiju izvadite iz momčadi osam igrača, od kojih su tri reprezentativci, senatori i posljednjih godina okosnica momčadi, znači igrači koji sve vuku. U kakvom bi stanu ta momčad bila, eto, pitam ja vas, u kakvom stanju?! Unatoč svemu, moja ekipa i ja se nećemo predati niti se predajemo", navodi poznati Osječanin.

Špehar je zakazao pripreme za drugi dio prvenstva 8. siječnja 2025. Očekuje od Uprave kluba da razriješi ovu neodrživu situaciju i da postavi ciljeve. Ide ŽNK Osijek li u smjenu generacije i pravi novu ekipu u sljedećih nekoliko godina ili se pojačava i idu u borbu za titulu i ove sezone.

"To se mora učiniti hitno! Očekujem na prozivci 22 igračice i da od toga bude 15 kvalitetnih seniorki i sedam naših mladih kvalitetnih kadetkinja pred kojima je dobra budućnost jer su mi to pokazale u ovih posljednjih nekoliko utakmica", zaključio je Robert Špehar.

