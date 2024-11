To što štrajkašice rade u ŽNK Osijek miriši na podlu igru samo sa jednim ciljem

Optužbe, ljutnja, bojkot, puč... Sa te četiri riječi možemo opisati aktualnu situaciju u ŽNK Osijek. Čak 9 igračica, bitnih, dio nekadašnjih i sadašnjih reprezentativki, kao razlog je navelo nezadovoljstvo premijama nakon uspjeha u Ligi prvaka.

Osijek je zaradio ozbiljne novce od UEFA-e, a igračicama je za nagradu isplaćeno samo 200 eura po osobi zbog čega su se i odlučili na štrajk. Uprava pokušava to razgladiti međusobnim razgovorom, no najavila je disciplinske mjere. I angažirala odvjetnika.

Špehar to nije zaslužio

Najviše tko ovdje pati su trener ŽNK Osijek Robert Špehar i njegove igračica koje nisu u štrajku, koje i dalje predano treniraju, igraju utakmice i s knedlom u grlu prate razvoj događaja. Potez 9 igračica nije korektan prema Špeharu i preostalim igračicama u klubu koje daju sve od sebe i pobjeđuju...

Unatoč izostanku ključnih igračica na utakmici s Neretvom, izabranice Roberta Šepehara kao da nisu osjetile krizu i u okrnjenom sastavu slavile sa čak 7-0 u Metkoviću.

ŽNK Osijek i dalje uvjerljivo drži prvo mjesto s četiri boda ispred drugoplasiranog Hajduka.

Nisu tu stale, prije dva su dana pobijedile Split 2-0 kod kuće, prije toga čak 6-0 u Splitu, ali tad su bile u najjačem sastavu. Međutim, protiv Metkovića i sad protiv Splita Robert Špehar nije imao na raspolaganju 9 igračica. I sad, pazite ovo - 3 utakmice, 9 bodova 15-0 gol razlika je Roberta Špehara na klupi ŽNK Osijek dosad, a u "krizi" 9-0 gol razlika uz 6 bodova.

Cure koje ne štrajkaju predano treniraju, igraju i pobjeđuju

Robert Špehar je za ovu cijelu situaciju najmanje kriv. On radi profesionalno, pobjeđuje oslabljen, drži se terena i sigurno jedva čeka da se ova situacija završi najbolje za klub. Nije Špeharu niti malo lako. Mišljenja sam da se baš uvalio, ali nije na meni da ulazim u to.

Našao se u jednom vrtlogu optužbi, ljutnje i puča, ali i unatoč klupskim olujama, pronalazi svjetlo, sunce i uzima sa svojim igračicama, među kojima ima i kadetkinja, u svakoj utakmici tri boda. Nije fer od cura prema Špeharu takvo ponašanje, iako su se, kako smo doznali iz pouzdanih izvora, ispričale i rekle da Špehar s ovim nemam veze...

"Treneru, žao nam je zbog vas" - tko je nekako glasila isprika igračica.

Robertu Špeharu je jako žao i pogođen je situacijom, ali to je čovjek koji je oduvijek bio fighter, koji nije jedan od onih koji napuštaju brod uslijed oluja. U 2 utakmice igrao je sa 5 seniorki i 10 kadetkinja i dobio spomenutu Neretvu 7-0, Split 2-0 i jednu prije toga je igrao protiv Splita u Splitu i slavio sa 7-0, ali u toj utakmici imao je na raspolaganju kompletnu momčad, kao što smo već naveli.

Neke su stvari tu (ne)jasne

Također, neke su stvari tu nejasne. Zašto jedna Lorena Balić (7 puta najbolji strijelac), sve strankinje, zašto od njih nitko ne štrajka? Također, u omladinskoj školi nitko ne štrajka, u cijelom klubu tek njih 9. Kakav je to štrajk sa pola seniorske ekipe?! Ajde, upitajte se svi, kakav je to štrajk u klubu u kojem sudjeluje tek 9 osoba?!

Valjda u svim ovim godinama osvajanja titula ima zasluge i predsjednik Bojan Bodražić i Uprava koje se prozivaju. Nikad plaća, kakva god bila (baratamo ciframa od 1000 do 1300 eura su plaće u ŽNK Osijek plus nekima osigurana hrana i smještaj), nije zakasnila jedan dan, iako se dobro zna kakva je situacija u hrvatskom ženskom nogometu, pa i u nekim muškim klubovima, gdje se mjesecima ne isplaćuju plaće.

I sad zbog jedne premije, visine premija točnije, tih 9 igračica ruše sve godinama dobro u ŽNK Osijek i pritom sabotiraju svoje suigračice u koje se toliko kunu i za čiji se interes, kao - bore. Miniraju i svoje suigračice, prijateljice...

Djevojke, vi se borite za sebe i svoj džep, to je u redu, ali radite to na krivi način. Jer, sve ovo što radite miriši samo i isključivo na rušenje predsjednika kluba, uspješnog predsjednika koji je u 15 godina osvojio sa klubom sve, ustrojio najuspješniji ženski nogometni klub u Hrvatskoj i sad kad je stvarno dobro u ŽNK Osijek, vi to sve rušite...

Gdje su bile te iste štrajkašice, "borkinje za pravdu", kad su cure išle kombijima i spavale u bungalovima? I sad kad je Bodražić ustrojio klub da funkcionira, one rade puč i sve to ruše. Curama, naravno, sve zasluge za sve, ali politiku kluba zna se tko vodi.

