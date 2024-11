S igračicama ćemo sjesti i zajednički naći rješenje problema

Dio igračica najboljeg ženskog nogometnog kluba ŽNK Osijek odbio je putovati u Metković zbog vrlo siromašnih premija koje su dobile za igranje kvalifikacija Lige prvaka. Osječanke tvrde kako su za svoje uspjehe dobile samo 200 eura.

Osijek je u prvom pretkolu osvojio mini-turnir na svom stadionu, a u drugom su ispale od nizozemskog Twentea s 8:1. ŽNK Osijek je navodno od igranja u Europi zaradio oko 240 tisuća eura pa su igračice ostale šokirane bonusima koje su dobile za svoje uspjehe.

U cijelosti prenosimo priopćenje ŽNK Osijek koje nam je danas stiglo.

Poštovani,

Vezano za napise u pojedinim medijima o novonastaloj situaciji u klubu i iznosima koji su klubu

uplaćeni od strane UEFA za ovogodišnje sudjelovanje u europskoj ligi prvakinja, ovim putem

želimo sve upoznati sa činjeničnim stanjem. Naime, u medijima su iznijeti krivi podaci vezano

za prihode od strane UEFA te se barata podacima kako je klub na ime ostvarenih rezultata

zaradio čak i do 350-400 tisuća eura!

Za organizaciju kvalifikacijskog turnira koji je održan u Osijeku u razdoblju od 03.9.2024.-

08.9.2024, klubu je uplaćeno 120.000 eura. Od toga 3 puta po 30.000 eura rezervirano je za 3

gostujuće ekipe koje sudjeluju na kvalifikacijskom turniru, iz čega domaćin, odnosno

organizator je dužan osigurati i platiti između ostaloga:

smještaj u hotelu (puni pansion) za vrijeme trajanja turnira za 26 osoba po ekipi,

prijevoz od aerodroma do hotela (Zagreb, Budimpešta ili Beograd), prijevoz po završetku

turnira od hotela do aerodroma, kao i korištenje prijevoza za vrijeme trajanja cijelog turnira

(treninzi, utakmice),

osobu zaduženu za svaku pojedinu ekipu za vrijeme trajanja turnira…

Preostalih 30.000 eura uplaćeno je za ostale troškove koji se odnose na organizaciju treninga

i utakmica za vrijeme natjecanja (4 natjecateljske utakmice plus službeni trening svake ekipe

na glavnom terenu i treninzi po želji svakog sudionika natjecanja), osiguravanje hitne

medicinske pomoći za utakmice i službene treninge, osiguravanje licenciranih liječnika,

osiguravanje osoblja koje radi na turniru, zaštitarske službe, snimanje i fotografiranje

utakmica, najam ozvučenja, osiguravanje vode za sve sudionike turnira (60 litara u malim

pakiranjima dnevno po ekipi), tiskanje promotivnog materijala, akreditacije za sve sudionike i

organizatore turnira, catering za službeno osoblje, osiguravanje potrebne medicinske opreme

i sportskih rekvizita…

Za osvajanje kvalifikacijskog turnira u Osijeku klub je nagrađen od strane UEFA sa 15.000 eura.

Nadalje, poraženoj ekipi u play off rundi UEFA osigurava iznos od 140.000 eura od kojih je klub

između ostaloga osigurao avionske karte za Nizozemsku za cjelokupnu ekipu i stožer, prijevoz

do i sa aerodroma, kompletan prijevoz u Nizozemskoj, smještaj u Nizozemskoj (2 puna

pansiona) kao i sve redovne troškove vezano za putovanje i organizaciju domaće utakmice

(play-off runda igra se na dvije utakmice).

Podsjetili bi da bez obzira na ostvarivanje vrhunskih rezultata, odličnu infrastrukturu koju nam

je osigurao Grad Osijek (Gradski vrt), sjajnu školu nogometa i brojne trenere, stručno i

medicinsko osoblje, klub osigurava plaćanje svih igračica i stručnog i medicinskog osoblja 12

mjeseci u godini, ponekad i iznad svojih mogućnosti i to bez generalnog sponzora kluba! Bez

entuzijazma, velike pomoći Grada Osijeka, Županije Osječko-baranjske i NK Osijeka, kao i

mnogih drugih koji su prepoznali klupski rad i uspjehe ovakva postignuća bila bi nemoguća.

U svezi neodlaska naših igračica na gostovanje u Metković što kao klub smatramo ozbiljnim

kršenjem klupskog pravilnika i discipline, očitovati će se disciplinska komisija, a sa igračicama

koje svojim igrama doprinose rezultatskim uspjesima kluba ćemo u najkraćem roku

organizirati sastanak na kojemu ćemo zajednički pokušati riješiti nastale probleme i donijeti

najbolje odluke za naš klub. Želja svih nas u klubu je da naš novi trener g. Robert Špehar,

kojemu čestitamo na uspješnom startu i profesionalnom odnosu unatoč novonastaloj situaciji

ima kompletan sastav za buduće utakmice.

Špehar je u svoj mandat na klupi Osijeka krenuo fantastično s dvije uvjerljive pobjede. U prvoj utakmici na klupi slavio je protiv Splita sa 6:0, dok je u Metkoviću bez osam igračica slavio s čak 7:0.

