Zlatko Dalić izlazi pred novinare uoči novog ciklusa Lige nacija, čudna je situacija s Petkovićem

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se danas uoči novog ciklusa Lige nacija. Vatreni igraju u petak, 15. studenoga, u Glasgowu sa Škotskom, te tri dana kasnije u Splitu s Portugalom. Hrvatska je na 2. mjestu sa 7 bodova, tri više od Poljske i šest od Škotske, a vodi Portugal, koji ima 10 bodova u četiri kola.

Pobjeda na Hampden Parku jamči najmanje drugo mjesto i prolaz, a i bod bi teoretski potvrdio plasman u četvrtfinale ako Poljska izgubi u Portugalu. Hoće li biti prva ili druga pozicija na kraju natjecanja u skupini nije presudno, jer po dvije ekipe iz svake od četiri igrat će četvrtfinale za Final Four.

Dalić je na popis koji je objavio prije dva tjedna stavio 25 igrača. To su vratari Livaković, Ivušić. Labrović i Kotarski, obrambeni Gvardiol, Ćaleta-Car, Šutalo, Sosa i Jakić, vezni Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Moro, Petar Sučić, Luka Sučić, Baturina i Vlašić te napadači Perišić, Kramarić, Matanović, Budimir, Oršić, Pjaca, Marco Pašalić i Petković.

U međuvremenu izbornik je s Dinamom razgovarao o poštedi Petkovića koji igra s bolnim aduktorom i nije u stopostotonom trenažnom procesu, kako je to otkrio Bjelica nakon pobjede protiv Šibenika u 12. kolu SuperSport HNL-a. Po najavama Dalić će mu dati slobodno da se odmori i rekuperira, ali je zatražio da se Petković pojavi na okupljanju u ponedjeljak u hotelu Sheraton do 12.30, kako bi ga pregledali liječnici Vatrenih. Prema medijskim napisima, Zajec je od Dalića tražio da poštedi Petkovića i on mu je molbu usvojio.

