Legendarni napadač dobio najčudniji zahtjev ikad: 'Bio sam zbunjen i šokiran'

Legendarni poljski napadač Robert Lewandowski nedavno je objavio biografiju u kojoj je progovorio o svom životu, ali i karijeri, a najzanimljiviji dio dolazi iz „posljednjeg poglavlja” biografije.

Naime, biografija je otkrila da je, nakon što je Barcelona već osvojila La Ligu, jedan član uprave rekao Lewandowskom da ga moli da prestane zabijati. Tim je zahtjevom Lewandowski ostao šokiran i zbunjen, ali je kasnije shvatio da bi Barça morala platiti više bonusa Bayernu zbog njegova transfera. Podsjetimo, Barcelona je tada bila u velikim financijskim problemima uslijed godina lošeg poslovanja pod Josepom Bartomeuom, što je rezultiralo odlaskom Lionela Messija iz kluba i prodajom imena Camp Noua. Nakon tog čudnog zahtjeva poljski napadač u posljednje dvije ligaške utakmice nije zabijao.

