FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOKANTNO /

Legendarni napadač dobio najčudniji zahtjev ikad: 'Bio sam zbunjen i šokiran'

Legendarni napadač dobio najčudniji zahtjev ikad: 'Bio sam zbunjen i šokiran'
×
Foto: Maciej Rogowski/alamy/profimedia

Barcelona je bila u velikoj krizi, a Lewandowskijev ugovor je sadržavao bonuse

20.11.2025.
8:41
Sportski.net
Maciej Rogowski/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Legendarni poljski napadač Robert Lewandowski nedavno je objavio biografiju u kojoj je progovorio o svom životu, ali i karijeri, a najzanimljiviji dio dolazi iz „posljednjeg poglavlja” biografije.

Naime, biografija je otkrila da je, nakon što je Barcelona već osvojila La Ligu, jedan član uprave rekao Lewandowskom da ga moli da prestane zabijati. Tim je zahtjevom Lewandowski ostao šokiran i zbunjen, ali je kasnije shvatio da bi Barça morala platiti više bonusa Bayernu zbog njegova transfera. Podsjetimo, Barcelona je tada bila u velikim financijskim problemima uslijed godina lošeg poslovanja pod Josepom Bartomeuom, što je rezultiralo odlaskom Lionela Messija iz kluba i prodajom imena Camp Noua. Nakon tog čudnog zahtjeva poljski napadač u posljednje dvije ligaške utakmice nije zabijao.

POGLEDAJTE VIDEO: Od plaža do svjetske scene: Curacao i Haiti debitirat će na Mundijalu

Robert LewandowskiBarcelonaBayern MünchenJosep Bartomeu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOKANTNO /
Legendarni napadač dobio najčudniji zahtjev ikad: 'Bio sam zbunjen i šokiran'