Pred nama je početak još jedne nogometne sezone u Hrvatskoj. U subotu od 20.00 na Maksimiru Dinamo i Hajduk igraju utakmicu Superkupa, a taj dvoboj označava početak natjecateljske sezone u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu i u Hrvata.

Legendarni lijevi bek

Tomislav Ivković u "svijetu Plavih" i Zoran Vulić u "svijetu Bilih" Net.hr-a pričali su jučer o onom što slijedi za oba najveća hrvatska kluba.

Danas smo okrenuli broj proslavljenog Roberta Jarnija, aktualnog izbornika U-17 Hrvatske. Jarni je legendarni bivši lijevi bek Vatrenih (81 nastup - prema podacima dostupnim na internetu), kao i Hajduka, Barija, Torina, Juventusa, Betisa, Real Madrida, Las Palmasa i Panathinaikosa.

"Evo pripremam se, imam svoje turnire pa ne pratim baš ono što slijedi u hrvatskom nogometu. Prve dvije utakmice su jako zanimljive (Dinamo - Hajduk op.a). Vidjet ćemo što će biti", kazao nam je u uvodu Robert Jarni.

"Spremamo se i opet krećemo s mladima U-17. Nadamo se svi skupa najboljem, tj jednom uspješnom razdoblju. Definitivno, puno je posla pred nama", dodao je.

Na U-17 Euru bez pobjede

Na U-17 Euru u svibnju mjesecu mladi hrvatski nogometaši završili su nastup na turniru još u prvoj fazi, onoj grupnoj, osvojivši treće mjesto u skupini D s jednim bodom. Engleska (poraz 1-0), Švicarska (poraz 2-1) i Nizozemska (1-1) bili su suparnici Jarnijevim izabranicima.

"To je iza nas. Imali smo se u planu kvalificirati, međutim utakmica su išle tako kako su išle, bez obzira što smo bili po statistici bolji. U ključnim trenucima nismo zabijali golove. To je tako, to je nogomet. Treba to zaboraviti, ostaviti iza sebe, ali isto tako treba nešto i naučiti. Znate, u ovom poslu, ali i u nogometu općenito, ima uspona i padova. Ipak su to sve mladi momci, prisutne su i oscilacije u igri. Što prije sazriju, to bolje za njih".

Dvanaest godina Jarni je jurio po lijevoj strani u dresu Hrvatske, s kojom je 1998. uzeo onu povijesnu broncu u Francuskoj na Mundijalu, a s kojom su otvorili vrata uspjeha i generaciji Luke Modrića 2018. kad je osvojeno srebro, prošle zime u Katru kad je nogometna reprezentacija Hrvatske osvojila broncu, ali i srebru u Ligi nacija sad nedavno...

Golčina Nijemcima se pamti

"Istina, mi smo tada 1998. otvorili vrata uspjeha naše nacionalne nogometne vrste, ali davno je to bilo. No, kako smo tako mala zemlja, a koliko smo medalja u nogometu osvojili, mislim da je to čudo. Uspjesi u nogometu krase našu zemlju".

Jarni je zadovoljan sa svojom karijerom...

"Hvala Bogu da jesam", autoritativno sa smiješkom kazat će Jarni, a jedini gol u dresu Hrvatske, prema podacima s interneta, došao je protiv Njemačke u četvrtfinalu SP-a u Lyonu, pred kraj prvog dijela za 1-0. Međimurac se namjestio kao nikada u životu i opalio lijevicom s nekih 20 metara, lopta je dobila čudnu putanju, imala onaj pravi “efe” i pravac i odsjela u maloj mreži njemačkog gola...

Andreas Kopke rastegnuo se koliko je dug i širok, ali bio je kratak. Povijest će kasnije pokazati, bila je to njegova posljednja utakmica za Njemačku. Tu Njemačku na kraju balade razbili smo s 3:0, najprije je u 80. minuti za 2:0 pogodio Goran Vlaović, a točku na i stavio je Davor Šuker. Bili su to dani euforije, dani ponosa i nezamislivog nacionalnog zanosa.

"Definitivno najdraži moj gol u karijeri. Ispred mene je prije šuta bio njemački igrač. Mario Stanić išao je po desnom boku, htio je dodati Vlaoviću, ali Goran je utrčao, lopta je prošla iza njega, ja sam bio blizu, našao sam se jedan na jedan i jedina dvojba mi je bila krenuti u brzini po lijevoj strani ili ću šutnuti. Odlučio sam pucati i pogodio. Ostalo je povijest kako bi se ono reklo", prisjeća se Robert Jarni koji je bio siguran da lopta ulazi u mrežu kad ju je opalio.

'U Betisu sam igrao najbolji nogomet'

Najviše golova u karijeri dao je igrajući za sevillski Betis od 1995 do 1998. (98 utakmica - 19 golova).

"Jedan lijepi period moje karijere. Mislim da sam tamo odigrao daleko najbolje svoje utakmice", tvrdi nam Robert Jarni koji ne žali za ničim...

"Ako ćemo se žaliti onda se moramo vraćati u prošlost, a ja se ne volim vraćati nazad. Participiram u sadašnjosti i gledam prema budućnosti. Nema koristi gledati u prošlost".

Sjećamo se i one njegove utakmice Hrvatske i Jugoslavije 9. listopada 1999. Završila je 2-2, Hrvatska se nije plasirala na EP, a Bata Mirković ga je s poda primio za međunožje prilikom jedne situacije, verbalne rasprave, za što je Mirković i kažnjen crvenim.

Batin stisak usred Maksimira

"Mi smo si tada, u biti, zabili dva 'autogola' i to je bilo presudno. Iako smo zbog tog poteza Mirkovića imali igrača više, nismo uspjeli to nadoknaditi. Kažem vam, ne volim se vraćati u prošlost. Treba gledati naprijed i izgraditi još više u životu, u karijeri."

Od 1986. do 1991. Robert Jarni igrao je za Hajduk. U 128 susreta u bijelom dresu zabio je 17 golova.

"Hajdukovac sam od glave do pete. Ne znam što će se u ovoj sezoni dogoditi, vidjet ćemo. Slažu u klubu kockice i kako će one sjesti, vidjet ćemo. Raspored za Hajduk je odmah na početku jako težak, odmah se dvije prve utakmice igraju protiv Dinama. Ne znam što će biti s dolaskom ili nedolaskom Ivana Perišića, svaki kvalitetan igrač je poželjan za Hajduk, a kamoli ne Ivan Perišić. Jasno mi je da je želja navijačkog puka Hajduka titula, ali želje su jedno, a stvarnost je drugo, vidjet ćemo. Hajduk sam sve mora zaslužiti, ne mora nas nitko drugi pogurati. Nitko ne zna što će biti, uskoro počinje prvenstvo pa će neke stvari biti jasnije. Nadam se najboljem".