Nogometaši Hajduka u subotu s početkom u 20.00 na Maksimiru protiv Dinama započinju novu sezonu, tradicionalnom utakmicom Superkupa, prvaka Hrvatske i osvajača Kupa.

Dinamo brani titulu, Hajduk Kup

Dinamo brani i u ovoj sezoni titulu, a Hajduk Kup. Okrenuli smo broj Zorana Vulića, legendarnog igrača Hajduka i trenera u klubu u čak pet mandata, kako bi nam najavio Superkup ispred splitskog kluba - u svijetu Bilih.

Prve dvije utakmice i za Dinamo i za Hajduk u novoj sezoni bit će međusobne. Dvomeč slijedi, prvi je ovog vikenda...

"Ne očekujem nešto spektakularno u Superkupu jer su momčadi u 'zagrijavanju'. Možda Hajduk ima, neću reći malu prednost, ali koja u budućnosti može dati klubu, ono zbog čega čekamo toliko dugo titulu. Ta prednost je činjenica što je Hajduk na vrijeme kompletirao momčad. Dinamovi glavni igrači razmišljaju puno više o transferima nego o ostanku u Dinamu. To je moj dojam ovako iz medija, kakvog sam ja stekao. Hajduk čini jednu dobru stvar pritom, a ona je što dovodi dobre i kvalitetne igrače. Livaje nema u momčadi Hajduka za Superkup, ali to je samo jedna utakmica. Znamo što Livaja znači za Hajduk, nedostajat će, ali to je jedna utakmica, Superkup izvlači maksimum jer je za trofej", kazao nam je Zoran Vulić i nastavio:

'Mladima se treba dati prilika'

"Moram biti iskren, imamo doprvake Lige prvaka za mlade i trebalo bi im se dati veća prilika, ali vidi se da Hajduk ove sezone ide na sve ili ništa. Slažem se s time da je ova sezona ona za uzimanje titule nakon toliko godina čekanja, ali ja bi bio suzdržan glede toga. Tako smo razmišljali kad su se Dinamu prodali Ademi i Oršić pa vidimo kako je završila prošla sezona. Jednostavno, oduzeo si, iščupao jedno 50% srca Dinama. Znamo što je Ademi davao, kao i Oršić, a opet na kraju nije po Hajduk ispalo onako kako je trebalo ispasti, a moglo je ispasti."

Splitski nogometni bard, nadalje, priča:

'Poznajem brata od majke Ivana Perišića'

"Hajduk je složio momčad s kojom su iznad nivoa Osijeka i Rijeke u ovom trenutku, a koji nisu nekako po trenutnom rosteru oni koji bi mogli ugroziti Dinamo, ali mislim da Hajduk je. Klub radi, dovodi iskusne igrače koji imaju dosta odigranih utakmica u ovoj godini, odnosno prošloj sezoni. I to je vrlo bitno. Što će vam igrač, ma da je iz Barcelone, ako u prošloj sezoni nije igrao? Tu Hajduk radi dobru stvar i to je dobar pokazatelj".

Kakve su nove informacije oko (ne)dolaska Ivana Perišića u Hajduk?

"Poznajem brata od majke Ivana Perišića, malog Igora Jelavića s kojim sam igrao nogomet. Znate kakve su kuloarske priče, to se priča ima mjesec dana po Omišu da Ivan dolazi. To nije ništa novo niti ja što revulucionarno i novo govorim. Najbitnija priča je ta što misli Ivan Perišić, a ne što misli Vulić ili itko drugi. Volio bih da dođe, ali mislim da Hajduk u ovom trenutku ima momčad koja je kompententa. Ljudima koji rade u Hajduku ova godina je ključna i zato idu na sve ili ništa. Meni će u konačnici biti žao ako ne vidim bar par mladih igrača Hajduka u prvoj momčadi. Prošle sezone smo vidjeli, neke, Hajduk treba nastaviti i u ovoj s tom praksom. Vidjeli smo kako je Vuškoviću porasla cijena stavljanjem njega u prvu momčad, a klub od toga živi", govori Zoran Vulić.

'Perišića koči ugovor s Tottenhamom, tj klupske financije'

Zoran Vulić nam tvrdi kako je neupitno da Ivan Perišić želi doći u Hajduk, vratiti se kući...

"Ali, imaju i neke druge stvari koje njega koče. On ima godinu dana ugovor s Tottenhamom, normalno da i Spursi žele zaraditi nešto, jer su dali naposljetku neke novce. Tu je s te financijske strane problem, nije problem Ivanova želja nego financije koje će odlučiti hoće li Ivan doći ili neće."

Špalir se radi aktualnom prvaku u posljednjem kolu prošle sezone. Bi li Hajduk trebao Dinamu ipak ukazati čast i priredit prvacima špalir u Superkupu?

'Ne volim toliki amozitet u hrvatskom nogometu'

"Špalir se radi u zadnjem kolu prošle sezone, ali moram vam sad biti iskren do kraja, kako se ono kaže. Bio sam uvijek, ali ovo želim reći - Ne volim toliki amozitet u hrvatskom nogometu, niti ću ga ikad potencirati niti ću ga prihvatiti. To stvaraju ljudi koji nisu sportaši, jer sportaši tako ne razmišljaju. Normalno, da je nasuprot mene moj pokojni otac Ante, sve bi dao od sebe za pobjedu, ali nakon utakmice moramo si dati ruku i biti prijatelji. Nema nas puno, pa nema nas niti 4 milijuna. To je za mene tužno i poražavajuće. Kad se samo sjetim 1990. i one moje utakmice za Hrvatsku, za prvu reprezentaciju ove zemlje ikad protiv SAD-a, e vidite, to me boli. Ta mi utakmica jako puno znači. Utakmica je utakmica, nema mržnje, idemo dalje. Bolji neka pobjedi", zaključio je Zoran Vulić.