Novi trener u Premier ligi: Napušta klub s vrha druge lige da bi se vratio gdje je počeo karijeru

Wolverhampton je našao novog glavnog trenera. Nakon što je Vitor Pereira dobio otkaz zbog užasnog ulaska u sezonu, Rob Edwards preuzima klupu Wolvesa i napušta Middlesbrough.

Edwards već prošloga vikenda nije sjedio na klupi Middlesbrougha u pobijedi nad Birminghamom, a u srijedu je službeno predstavljen u Wolverhamptonu. Edwards ostavlja Boro na drugom mjestu Championshipa nakon 15 kola. Tamo je proveo šest mjeseci. Edwards je potpisao za Vukove na tri i pol godine, a zanimljivo, prije 17 godina napustio je Wolvese kao igrač.

Edwardsa smo prije dvije sezone gledali u Premier ligi gdje je uveo Luton iz Championshipa pa odmah ispao. Prije toga vodio je Watford i Forest Green te slovi za perspektivnog engleskog menadžera. Zanimljivo, u Wolverhamptonu je bio pomoćni trener od 2015. do 2017., a jednu je utakmicu vodio kao v.d. glavnog trenera.

Preuzima klub koji se nalazi na dnu ljestvice Premier lige sa samo dva boda nakon 11 kola. Jedina su momčad koja još nije slavila ove sezone. Sigurna zona bježi im osam bodova i pred Edwardsom je težak zadatak.

