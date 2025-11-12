Objava HNS-a izazvala lavinu komentara: 'Ja bolje tehniciram od obojice Vatrenih!'

Hrvatski nogometni savez objavio je zanimljivu objavu na Instagramu koja je brzo pokrenula živu raspravu među obožavateljima Vatrenih.

HNS je na svojem službenom Instagram profilu postavio pitanje "Who did it better?" uz prikaz tehniciranja Joška Gvardiola i Marca Pašalića.

Snimka je objavljena samo dva dana prije ključne utakmice protiv Farskih otoka 14. studenog, gdje Hrvatska treba samo bod za osiguravanje mjesta na sedmom uzastopnom Svjetskom prvenstvu.

Komentari obožavatelja jasno su podijelili tabor. "Team Josko forever" i "I think josko because he is walking with the ball, that's more difficult" pokazuju podršku mladom beku Manchester Cityja, dok neki navijači ističu: "Marco jer je napravio krug".

Utakmicu Hrvatska - Farski otoci u petak od 20.45 u tekstualnom prijenosu možete pratiti na portalu Net.hr.

Bilo je i onih koji tvrde: "Ja bolje tehniciram od obojice".

