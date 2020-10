RIJEKIN GOL OBIŠAO JE SVIJET, POZNATI NOVINAR ‘UBIO’ KOMENTAROM: ‘Nadam se da ovo ide u izbor za Puškaša…’

Iako je Kopenhagen slovio za izrazitog favorita u utakmici s Rijekom, momčad Simona Rožmana zadala je prvi udarac u doigravanju Europske lige na gostovanju u Danskoj.

Bio je to autogol koji je pripisan braniču Kopenhagena Ankersenu nakon akcije koja se ne viđa svaki dan.

[VIDEO] RIJEČANI SE NARUGALI DANCIMA I IZNENADILI CIJELU EUROPU: Pogledajte komičnu reakciju obrane koja je dovela Rijeku u vodstvo

Rijeka je uspjela odbiti jedan napad Kopenhagena, Kulenović je uspio izboriti jednu loptu te je odigrao za Andrijaševića koji je pretrčao ravno pola terena, nakon čega je iskoristio sudar braniča, prošao sam i uspio prebaciti vratara. Lopta se na kraju odbila od grede i završila u koljenu Ankersena pa u mreži.

Gol je to koji je privukao puno pažnje, nije hladan na taj gol ostao ni poznati novinar The Athletica James Horncastle koji je napisao: „Ovaj gol Rijeke je najtipičniji gol za Europa ligu svih vremena. Nadam se da će biti u konkurenciji za nagradu Puškaš“.

That Rijeka goal might just be the most Europa League goal of all-time. I hope it is made a candidate for the Puskas award

— James Horncastle (@JamesHorncastle) October 1, 2020