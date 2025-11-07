Rijeka remijem nastavila puniti klupsku blagajnu: Evo koliko su do sada zaradili u Europi

Rijeka je na gostovanju kod Lincoln Red Impsa odigrala neriješeno 1:1 u susretu trećeg kola Konferencijske lige, pa tako nije uspjela upisati drugu uzastopnu utakmicu u kojoj je upisala bodove u Europi. Prednost hrvatskom predstavniku donio je Toni Fruk pogotkom u 41. minuti, dok je konačan rezultat postavio Kike Gomez šest minuta prije kraja utakmice.

Nakon tri odigrana kola, momčad trenera Victora Sancheza skupila je četiri boda i trenutno zauzima 18. poziciju na ljestvici. Sljedeći izazov u Konferencijskoj ligi očekuje ih 27. studenoga, kada će na Rujevici ugostiti ciparski AEK Larnacu.

Remijem na Gibraltaru Rijeka je zaradila dodatnih 133 tisuće eura, čime je ukupna UEFA-ina nagrada za ovu sezonu narasla na oko 4.608 milijuna eura.

Plasman u skupinu Konferencijske lige donio joj je 3.2 milijuna eura, nastup u drugom pretkolu Lige prvaka 350 tisuća eura, prolazak kroz ostala pretkola dodatnih 525 tisuća, a pobjeda nad Spartom Prag u prethodnom kolu još 400 tisuća eura.

