Sanchez nakon remija u Gibraltaru: 'Igrati ovdje je opasno po zdravlje, ovo nije nogomet'

Trener nogometaša Rijeke Victor Sanchez nakon 1-1 remija svoje momčadi na gostovanju kod Lincoln Red Impsa u 3. kolu Konferencijske lige bio je vrlo kritičan prema terenu na kojem se odigrala utakmica.

"Znali smo kako će biti teško igrati na ovoj podlozi. Ako im je već dopušteno igrati na ovom terenu, onda bi im trebala biti obaveza postaviti vodu na ovu plastiku. Lopta je samo odskakala, a uopće se nije kotrljala po podlozi. Ovo nije bio nogomet, nego neka sasvim druga igra. Igrači Lincolna su navikli igrati na ovakvoj podlozi, iskoristili su ju kao svoju prednost. Mi smo pokušali igrati, ali nam je u ovakvim okolnostima to bilo jako teško. Htjeli smo pobijediti, ali na kraju smo stigli do boda. Igranje na ovakvom terenu je i vrlo riskantno za zdravlje igrača jer su vrlo moguće ozljede", rekao je Sanchez po završetku utakmice za Arenasport televiziju te dodao:

"Imamo još tri utakmice i borit ćemo se za prolazak skupine. Siguran sam kako ćemo biti kompetitivni u njima, jer želimo igrati nogomet."

