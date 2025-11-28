Rijeka je bila jako blizu da sruši nevjerojatni niz AEK-a po kojemu su najbolji u Europi

Hrvatski je prvak u utakmici protiv AEK-a iz Larnace bio više puta blizu da postigne pogodak, čak im je i uspjelo u 37. minuti, no taj je pogodak poništen.

Da pogodak nije poništen, Rijeka bi zaustavila niz po kojem je AEK najbolji u Europi. Naime, kako piše popularni X profil Football Meets Data, AEK je jedina od 108 momčadi u sva tri europska natjecanja koja nije primila pogodak. Dakle, od svih klubova iz Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige, jedino AEK ima 0 primljenih pogodaka.

There are 108 teams in league stages of 🔵🟠🟢 UEFA competitions.



Only one has not conceded a single goal yet:



🇨🇾 AEK Larnaca pic.twitter.com/Juh5YV7aIB — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2025

