NEVJEROJATNO /

Rijeka je bila jako blizu da sruši nevjerojatni niz AEK-a po kojemu su najbolji u Europi

Rijeka je bila jako blizu da sruši nevjerojatni niz AEK-a po kojemu su najbolji u Europi
Foto: Goran Kovacic/pixsell

AEK je jedina od 108 momčadi u sva tri europska natjecanja koja nije primila pogodak

28.11.2025.
18:21
Roko Silov
Goran Kovacic/pixsell
Hrvatski je prvak u utakmici protiv AEK-a iz Larnace bio više puta blizu da postigne pogodak, čak im je i uspjelo u 37. minuti, no taj je pogodak poništen.

Da pogodak nije poništen, Rijeka bi zaustavila niz po kojem je AEK najbolji u Europi. Naime, kako piše popularni X profil Football Meets Data, AEK je jedina od 108 momčadi u sva tri europska natjecanja koja nije primila pogodak. Dakle, od svih klubova iz Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige, jedino AEK ima 0 primljenih pogodaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo nakon prvog poluvremena u velikom zaostatku za Lilleom

Nk RijekaAek LarnacaKonferencijska LigaEuropska LigaLiga Prvaka
