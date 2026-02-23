Rijeka javno prozvala kažnjenog igrača Hajduka: 'Ovakvom ponašanju nije mjesto u sportu'

Jadranski derbi još jednom je završio izvan okvira samog rezultata. Nakon minimalne pobjede Hajduka na Poljudu (1:0) u 23. kolu SuperSport HNL-a, fokus javnosti prebacio se na incident iz završnice susreta i crveni karton koji je dobio Niko Sigur.

Mladi veznjak Hajduka isključen je u 79. minuti, neposredno nakon pogotka Marka Livaje. Situacija je bila kaotična, dok je Livaja zabijao, Rijekin stoper Stjepan Radeljić nije pravovremeno izašao u pokušaju zaleđa, već je ostao u raspravi sa Sigurom, koji je ležao na travnjaku nakon duela. Tenzična prepirka nastavila se i nakon gola, a sudac Dario Bel odlučio je pokazati crveni karton Siguru zbog navodnog pljuvanja protivničkog igrača.

Odluka je izazvala lavinu reakcija. Sigur se ubrzo oglasio putem društvenih mreža, tvrdeći da je isključenje bilo neopravdano.

„Ono zbog čega sam dobio crveni karton bilo je nepravedno i sudac je to krivo protumačio. Zahvaljujem igračima Rijeke koji su vjerovali da sam nevin“, poručio je kanadski reprezentativac.

No, iz Rijeke je stigao brz i jasan odgovor. Klub je na društvenim mrežama objavio video isječak sukoba Sigura i Radeljića uz poruku: „Igrači HNK Rijeka ne smatraju da si nevin i takvom ponašanju nije mjesto u sportu.“

Igrači HNK Rijeka ne smatraju da si nevin i takvom ponašanju nije mjesto u sportu

Time je polemika dodatno podignuta na višu razinu, a slučaj bi uskoro mogao dobiti i disciplinski epilog. Prema Disciplinskom pravilniku HNS-a, za pljuvanje protivničkog igrača predviđena je kazna zabrane igranja od dvije do osam utakmica.

Da takvi incidenti nisu bez presedana, pokazuje i primjer iz ove sezone kada je Mario Tadić, tada stoper Vukovara, dobio tri utakmice suspenzije nakon što je pljunuo igrača Gorice tijekom prvenstvenog susreta.

