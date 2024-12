Sve ide u dobrom smjeru. Pozitivna vijest za ŽNK Osijek i sve njegove navijače i simpatizere svakako se odnosi na povratak u ekipu reprezentativke Barbare Živković, igračica koja je bila u štrajku, a koja je na kraju odlučila ipak napraviti najbolju moguću stvar za sebe.

Ona se priključila treninzima matičnog kluba, zaigrala već na gostovanju kod Agrama i sigurno će i na proljeće biti jedna od najvećih uzdanica u sastavu trenera Roberta Špehara, legendarnog bivšeg nogometaša, reprezentativca Hrvatske koji radi sjajan posao u teškoj situaciji. Barbara Živković i sama je shvatila kako puč i štrajk nisu opcije, nego povratak treninzima i utakmicama u klubu.

Uprava kluba tako je brzo reagirala na apel trenera Roberta Špehara da što prije razriješi ovu situaciju oko štrajka i odredi smjernice u kojem pravcu ide klub.

S druge strane, klub ne nastavlja suradnju sa osam igračica. To su: Mateja Andrlić, Mateja Bulut, Maja Joščak, Izabela Lojna, Anela Lubina, Ivana Kirilenko, Kristina Nevrkla i Ena Pernar. Spomenute igračice ispričale su se Špeharu kad su ga obavijestile o štrajku, cijena ga jako i one kao i svi u ŽNK Osijek, ali odlučile su se za drugačiji put. Život ide dalje, svatko kroji svoju sudbinu, bila je to njihova odluka.

Kao što je javnosti poznato, spomenute igračice su odbile igrati za ŽNK Osijek u završnici jesenskog dijela sezone zbog nezadovoljstva oko visina premija u Ligi prvakinja. Izdane su im istupnice i djevojke su slobodne u izboru nove sredine.

ŽNK Osijek tako se odlučio za raskid suradnje sa navedenim igračicama i pred trenera Špehara postavio novi zadatak. Mora napraviti i provesti smjenu generacije u ekipi, pomladiti ekipu, kako bi ŽNK Osijek u budućnosti ponovno osvajao trofeje i bio najbolji ženski nogometni klub u zemlji.

Vodstvo kluba je u dogovoru sa šefom stručnog stožera Robertom Špeharom tako krenulo u smjenu generacija i nužno podmlađivanje igračkog kadra, ali i nadalje s jasno izraženim ambicijama koje su uvijek vezane uz borbu za najviše ciljeve, sve u svrhu jakog ŽNK Osijek. Djevojke su sada na odmoru do 15. siječnja iduće godine kada će se okupiti na početku priprema za nastavak sezone čiji je start početkom ožujka. Prethodno će zasigurno biti i nekih aktivnosti tijekom zimskog prijelaznog roka kako bi se ne samo popunila, nego i na odgovarajući način osnažila ekipa za sva nadolazeća iskušenja.

