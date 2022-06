Split nas je dočekao okupan suncem, 32 stupnja celzijusa užarila su Grad pod Marjanom. Sve je spremno za spektakularnu utakmicu 2. kola skupine Lige nacija između Hrvatske i Francuske (20 i 45).

Dobra vijest za Zlatka Dalića i njegovu družinu da ulaznica za utakmicu više nema. Naime, dobili smo informaciju kako je od vikenda povećana potražnja za ulaznicama u Splitu, ali dosta je onih koji neće moći gledati utakmicu.

Francuz se razočarao

Među njima je i jedan Francuz, koji je došao u Hrvatsku kako bi pogledao utakmicu, ali se neugodno iznenadio kad je došao do stadiona na Poljudu kako bi kupio ulaznice, ali je naišao na odbijenicu. Kad smo to čuli, ostali smo paf...

"Ljudi me pitaju za ulaznice stalno, prekjučer je počelo. Ja ih šaljem u fan shop Hajduka, kažem im da odu, da vide, ali ništa. Jutros je došao jedan Francuz u 9 sati ujutro, traži ulaznicu, neugodno se iznenadio kad je vidio da karata nema. Ostao sam, iskreno, začuđen što je doputovao u Hrvatsku, a nije ranije riješio ulaznicu. Upravo smo u to rekli i ja i kolega policajac. Nije paničario, ali je ostao tužan kad smo mu kazali da najvjerojatnije neće biti ulaznica više. No, tko zna, možda mu se i posreći tokom dana", priča nam jedan od redara na stadionu.

Bacili smo se u potragu za tim Francuzom, bacili smo đir oko stadiona, čisto da ne bi, kojim slučajem, naišli na gospodina. No, umjesto na Francuza, naišli smo na tri mlade Nizozemkinje. I one su poput dotičnog Francuza ostale bez ulaznica. No, uporne kako bi ih kupile, nabavile, pitale su i autora ovog teksta gdje bi ih mogle nabaviti? Rekao im je da probaju nekoliko sati prije utakmice doći do stadiona, pa ako netko bude prodavao...

Došle su Split na odmor

Cure su, inače, došle u Split na odmor iz Den Hagga, kako bi uživale u suncu i moru. Imaju do 24-25 godina i izgledaju puno bolje od Carle Del Ponte. Odmah nam je ona pala napamet, kad su djevojke autoru ovih redaka kazale od kud su...

"Naša je reprezentacija prošlog petka pobijedila Belgiju na njihovom terenu sa čak 4-1, a mi volimo nogomet, pa smo odlučile pogledati utakmicu svjetskih prvaka protiv svjetskih doprvaka. Ali nema ulaznica više navodno. Ovdje ćemo u Splitu biti deset dana na odmoru", rekle su vesele djevojke i otišle u svom smjeru, prema gradu...

Inače, cure se zovu Eleonora, Morgan i Arlicce. Nadamo se da smo posljednjoj dobro napisali ime, slovkala nam je i ona i njezina frendica. Čudno ime, ali tko smo mi da joj sudimo. Nadamo se da će djevojke pronaći način kako prisustvovati utakmici, odnosno pronaći ulaznice. Negdje, nekako...

Porazna statistika za Vatrene

Inače, hrvatska nogometna reprezentacija traži iskupljenje protiv Francuske nakon debakla u petak protiv Austrije. Vatreni će danas morati ponuditi jednu vrhunsku predstavu, ako misle uzeti tri boda protiv moćnih Tricolora. No, ono što našim nogometašima ne ide u prilog je statistika koja je za njih porazna, a ona govori kako Hrvatska ima osam uzastopnih poraza protiv TOP momčadi. Nadamo se kako će ih pun stadion nositi do prekida tog niza i kako će djevojke iz Nizozemske pronaći ulaznice i navijati za Hrvatsku.