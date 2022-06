U Splitu nas je, osim vrućine gradskog asfalta i prekrasnog ljetnog vremena s mnoštvom sunca, dočekao i Zoran Vulić (60), legendarni bivši splitski nogometaš, igrač i trener Hajduka u čak pet navrata, te naš stalni sugovornik. Našli smo se s njim u Jokeru, poznatom splitskom Shopping centru...

'Trebamo uživati u igru vedeta, neće još dugo igrati za Hrvatsku'

U bijeloj košulji, kako i dolikuje sinu Hajduka, s ludim naočalama na glavi, sjeo je s nama na piće. Taman je jutros odradio neki individualni trening, pa se našao s nama...

"Ići ću na utakmicu večeras, naravno da ću ići. Moram, takvo što se ne propušta. Trebamo svi uživati u igri Luke Modrića i ostalih vedeta. Neće ovi stari još dugo igrati za reprezentaciju", kazao nam je Zoran Vulić...

"Ovo što se dogodilo prije tri dana u Osijeku nije nikakva katastrofa. Kod nas je sve katastrofa čim se izgubi utakmica. Hrvatska, kao i ostale neke reprezentacije, imaju igrače koji igraju u elitnim klubovima i ligama, za razliku od Austrijanaca, čiji igrači igraju pretežno u Austriji, ali i Njemačkoj. Mislim da je Hrvatskoj nedostajalo svježine, motiva. Austrija je bila puno više motiviranija, što je normalno jer Hrvatska je viceprvak svijeta. Svi se žele dokazati protiv nas i dobiti utakmicu", priča nam Zoran Vulić...

"Nisam iznenađen, ali kad sad ovako govorimo u četiri oka, moram biti iskren i reći kako, za mene, Liga nacija nema nikakvog smisla. Ne znam čemu sad 4 utakmice, teške, u 10 dana?! Da su momčadi, igrači odmorni, OK za izbornika. Da se prije SP-a probaju neke rošade, stvari... Ali, ovo sad, u ovom trenutku, zbilja nema smisla".

Francuska je crna mačka za Hrvatsku

Francuska je i u nogometu za Hrvatsku crna mačka. Sjetimo se samo dvije najveće utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, polufinale 1998. na SP-u u Francuskoj i finale 2018. u Rusiji. Gubili smo od njih i u Ligi nacija...

"Gledajte, ne trebamo se paliti na to. Tako smo se u rukometu palili na Francuze puno puta i uvijek smo skoro gubili. Treba ovu utakmicu prihvatiti kao svaku drugu, to je zbilja vrhunska momčad. No, ništa mi slabiji nismo. Još na to, igramo kući, a kad igramo kući, pred svojim ljudima, ne trebaš se bojati nikoga. Mi smo Hrvatska i tako se trebamo postaviti. Onda naša reprezentacija ima šanse dobiti svakog".

Zoran Vulić nam naglašava kako nije dobro i ne treba gledati na ikakve katastrofe, ako se opet ne poluči željeni rezultat.

"Pa i jedna Belgija i Francuska su izgubili na otvaranju Lige nacija prošlog petka. Oboje su izgubili kod kuće, Francuzi od Danaca 2-1, a Belgijci 4-1 od Nizozemske, pa nisu radili nikakve drame. To je normalno, to je sport. Puno pričamo o negativnom, što meni nije drago. Nogomet je toliko široka i draga igra, ima puno stvari i u porazu nekada o kojima je vrijedno pričati. Jednostavno, nekad uspiješ, nekad ne. I suparnika se nekog pita. Francuzi su uvijek nezgodni, iako ne znamo u kakvom će sastavu izaći".

'Sve su igrači to već prošli'

Jedini odgovor na sve kritike i komentare na igru reprezentativci moraju imati na terenu...

"Sve ono što im se i danas događa prošli su već u svojim karijerama. Naši igrači, naša reprezentacija, uvijek je bila najbolja kad se od nje to očekivalo kad je bilo najteže, iako ovu utakmicu ne doživljavam kao najtežu nego jednu od mnogih. Mi Hrvati smo takvi ljudi, stalno hoćemo pobijede, a zaboravljamo da nas je samo 4 milijuna. Moramo biti objektivni. Ova izvrsna reprezentacija dala je svoj maksimum i daj Bože da ponovi sad u Kataru. Jer, nakon Katra mislim da će se 4-5 stožernih igrača oprostiti. Trebamo ih podržati, jer su to zaslužili, nakon svega. Pogledajmo prvo stadione kakvi su, zašto o tome ne pričamo, na kakvim stadionima ta srebrna, odlična reprezentacija igra?! Tko smo mi da tim momcima sudimo?!"

A zadnjih nekoliko dana, od poraza od Austrije, sudi im se dosta...

'Dajemo im mrvice, zaslužili su više podrške, zbog svega!'

"Istina, a dajemo im zbilja mrvice. Najbolji odgovor na to igrača je da se svaka sljedeća utakmica odigra maksimalno, onako kako Hrvatska zna i može. Mislim da će večeras odgovor Hrvatske čitavoj hrvatskoj javnosti protiv Francuza biti pravi. Pa i ako izgubiš, neće ti nitko zamjeriti. Samo odigrati muški i pošteno, maksimalno u ovom trenutku. Znam da je puno igrača iscrpljeno, ali dajmo svoj maksimum", zaključio je Zoran Vulić na temu večerašnje utakmice.