Reno Sinovčić nakon novog neuspjelog pokušaja: 'Vratimo se prijateljskim stvarima'

Niti u trećem pokušaju nije izabran predsjednik Nogometnog saveza Zadarske županije.

Kako piše Zadarski list već treća skupština ove godine nije ni mogla odlučivati o izboru prvog čovjeka Saveza, premda je ta točka, s kojom se javnost bavi već više od pola godine, bila na Dnevnom redu. Razlog je taj što službeno nije ni poznato tko se kandidirao (Izborna komisija se nije sastala), premda je jasno da su kandidature poslali Marin Klanac i Darko Banić.

Nastavlja se tako saga Nogometnog saveza Zadarske županije, a nakon svega čini se kako svojevrsnu 'startnu prednost' sada ima Marin Klanac, čovjek oko kojeg su se okupili klubovi koji su u prvom izbornom ciklusu podržali Rena Sinovčića, s kojim se tada 'u ringu' našao Jurica Buljat.

Foto: Sime Zelic/pixsell

"Spustimo loptu na zemlju, počnimo raditi i djelovati za nogomet, vratimo se prijateljskim stvarima jer podjele nas neće nigdje odvesti. Tu krećem od sebe, pa dalje. Došao je trenutak okrenuti se sportu, okrenuti se igračima, sucima, općenito onome što se događa na terenu", rekao je u pomirljivom tonu Sinovčić kad je sjeo na mjesto privremenog prvog čovjeka Skupštine.

"Vrlo sam zadovoljan, ovo je putokaz za normalizaciju odnosa u zadarskom nogometu kojem svi trebamo pomoći. S ovim danom više nema prepucavanja i ničeg sličnog. Skupština je pokazala da mi možemo nogometno razmišljati i pomoći jedni drugima", zaključio je Sinovčić.

