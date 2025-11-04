Svi putevi vode u Real Madrid: Zvijezda Arsenala sama nataknula koliko je daleko od odlaska

Real Madrid već neko vrijeme pomno prati jednog od najboljih obrambenih igrača u Premier ligi, Willijama Salibu, 24-godišnjeg francuskog reprezentativca i ključnog stopera Arsenala.

Pod vodstvom Mikela Artete, Saliba i njegov partner u obrani Gabriel Magalhães čine jedan od najčvršćih defenzivnih tandema u Europi, a Arsenal je ove sezone u Engleskoj primio samo tri pogotka te drži vrh ljestvice.

“Naravno da je Real Madrid primamljiv, ali želim trofeje s Arsenalom”

Iako je Saliba nedavno produžio ugovor s Arsenalom do 2030. godine, interes Real Madrida nije mu promaknuo. U razgovoru za Mundo Deportivo, stoper je otvoreno komentirao španjolske špekulacije:

“Naravno da je vrlo primamljivo kada se klub poput Real Madrida zanima za vas,” priznao je francuski branič.

Ipak, Saliba naglašava da mu je fokus i dalje isključivo na Arsenalu.

“Prije svega želim osvojiti trofeje s Arsenalom. Tek nakon toga ću razmišljati o budućnosti,” dodao je.

U sjajnoj formi i na meti europskih velikana

Sjajnim startom sezone i konstantnim igrama na visokoj razini, Saliba se nametnuo kao jedan od najcjenjenijih braniča u svjetskom nogometu. Real Madrid nije jedini koji ga prati, prema izvorima iz Engleske, interes pokazuju i Paris Saint-Germain te Bayern München. Ipak, Arsenal zasad ne planira pregovore ni o kakvoj prodaji.

