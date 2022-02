Nogometaši zagrebačkog Dinama nisu se uspjeli plasirati u osminu finala Europske lige, u uzvratnom dvoboju 16-ine finala na svom su terenu svladali šesterostrukog pobjendika ovog natjecanja Sevillu sa 1-0 (0-0), no kako je u prvom dvoboju prije tjedan dana Sevilla bila bolja sa 3-1 prošla je dalje s ukupnih 3-2.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Mislav Oršić u 65. minuti iz kaznenog udarca kojega je skrivio Acuna igravši rukom u u svom 16-ercu.

"Iz prve ruke mogu reći da je jako čudan osjećaj za cijelu ekipu. Pobijedili smo jednu od najjačih ekipa svijeta, a nismo prošli i nadam se da nismo razočarali ove divne ljude. Mislim da imamo razloga za optimizam pred nastavak HNL-a. Plan nam je odlično upalio, parirali smo im i ne bi rekao da smo bili slabiji. Nažalost nismo uspjeli na vrijeme dati drugi gol", rekao je Marko Tolić.

Tri minute iz noćne more

"Izmiješani su osjećaji. Pobijedili smo veliku ekipu, ostaje žal što nismo prošili dalje. Zaslužili smo puno više. Prevagnule su tri četiri minute u Sevilli. Okrećemo se prvenstvu i idemo dalje. Nakon loše utakmice s Lokomotivom ovo će nam dati samopouzdanje uoči Osijeka", rekao je Josip Mišić.

"Ne znam što bih rekao, pobijedili jesmo, ali nije bilo dovoljno. Igrali smo bolje nego u Sevilli, teško su stvarali prilike, probavali smo iz kontre, ali nismo uspjeli. U nastavku smo probavali neke šanse i napadati, ali nismo uspjeli. Sada se okrećemo HNL- u", rekao je Oršić i dodao:

"Nismo imali nekoliko važnih igrača, da su oni bili tu bili bi bolji. To je nogomet i što je tu je. Mogli smo možda bolje reagirati u nekim situacijama. Kada bih nešto mogao promijeniti to bi bilo od 42. do 45. minute u Sevilli".