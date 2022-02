Nogometaši zagrebačkog Dinama nisu se uspjeli plasirati u osminu finala Europske lige, u uzvratnom dvoboju 16-ine finala na svom su terenu svladali šesterostrukog pobjendika ovog natjecanja Sevillu sa 1-0 (0-0), no kako je u prvom dvoboju prije tjedan dana Sevilla bila bolja sa 3-1 prošla je dalje s ukupnih 3-2.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Mislav Oršić u 65. minuti iz kaznenog udarca kojega je skrivio Acuna igravši rukom u u svom 16-ercu.

Sevilla je mirno kontrolirala uzvratni susret u Zagrebu, znalački je "umrtvila" igru i praktički s pola snage "sakrila" loptu Dinamovim igračima.

Rakitić komentirao utakmicu

Dinamo je u nastavku ipak uspio povesti nakon jedne neopreznosti u gostujućoj obrani, u posljednjih pola sata i "stisnuti" Sevillu na njezinu polovicu u potrazi za drugim pogotkom koji bi odveo dvoboj u dodatnih 30 minuta, ali nije ga uspio postići.

Nakon utakmice izjavu za Arena sport dao je Ivan Rakitić, kapetan Seville i legenda hrvatske nogometne reprezentacije, koji je pri izlasku iz igre zaradio ovacije cijelog maksimirskog stadiona.

"Mi smo znali koliko je teško. Dinamo je dobra momčad. Oni su zadnjih godina vrlo čvrsti u Europi. Čestitam im na pobjedi, želim im svu sreću svijeta. Mi smo dosta dugo sve držali pod kontrolom. Ali nogomet je takav, taj smiješan penal, ali to je nogomet. Najvažnije je da smo prošli dalje i to je to", izjavio je Rakitić.