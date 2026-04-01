Razoreni ratom uz milijune raseljenih dočekali su SP nakon više od pola stoljeća

Demokratska Republika Kongo eruptirala je od radosti preko noći nakon što je gol u 100. minuti protiv Jamajke poslao tu afričku naciju na Svjetsko prvenstvo nakon više od pola stoljeća, piše agencija AP.

Ljudi su plesali, vikali i grlili se u rijetkom trenutku radosti za zemlju koju je razorio dugotrajni sukob u njezinoj istočnoj regiji bogatoj mineralima. DR Kongo se kvalificirao za Svjetsko prvenstvo nakon što je pobijedio Jamajku 1-0 nakon produžetaka u finalu interkontinentalnog doigravanja u Guadalajari, a Axel Tuanzebe postigao je pobjednički gol u 100. minuti. Gol i pobjeda nad Jamajkom donijeli su ogromno olakšanje milijunima Kongoanaca koji su navikli na vijesti o pobunjenicima M23 koje podržava Ruanda, a koji se bore protiv vladinih snaga na istoku u višedesetljetnom sukobu koji je rezultirao jednom od najvećih humanitarnih kriza na svijetu, s najmanje sedam milijuna raseljenih.

Kongo se posljednji put natjecao na Svjetskom prvenstvu 1974. u Zapadnoj Njemačkoj 2001., a tada se zvao Zair. Ista ta zemlja bila je tada vrlo drugačija nego danas, kada pobunjenici kontroliraju veliki dio teritorija na istoku, odakle ilegalno odvoze rudu koju diljem svijeta preprodaje Ruanda koja ih podržava.

Objavljena je snimka predsjednika DR Konga Felixa Tshisekedija kako grli i slavi s navijačima i dužnosnicima. Njegova vlada pohvalila je reprezentaciju nakon pobjede, a glasnogovornik M23 Lawrence Kanjuka rekao je za AP da je cijela zemlja uzbuđena zbog nacionalne reprezentacije. Od siječnja 2025. godine, borbe između kongoanskih oružanih snaga i skupine M23 su se rasplamsale, jer su pobunjenici prodrli u istočnu regiju i zauzeli ključne gradove Gomu i Bukavu u munjevitim napadima. Sukob bjesni unatoč primirju koje su dogovorili SAD i Katar.

Svojom pobjedom u interkontinentalnom doigravanju, Kongo je kompletirao skupinu K na Svjetskom prvenstvu i igrat će protiv Kolumbije, Portugala i Uzbekistana.

Dok je njihova momčad slavila na stadionu Akron u Guadalajari u Meksiku, mnogi su bili prikovani za svoje ekrane, ne želeći da uzbuđenje završi. "Danas je zaista povijesni dan, presretni smo kao što vidite. Naši roditelji su nas posljednji put gledali na Svjetskom prvenstvu, ali danas smo dio priče koju ćemo pričati svojoj djeci", rekao je Christian Mihigo, navijač u Gomi.

