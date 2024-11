Nakon dva remija ovaj vikend, koeficijenti za osvajanje HNL-a drastično su se promijenili

Sve četiri vodeće ekipe SHNL-a ovaj su vikend zaradile jedan bod. Igrali su međusobno i oba derbija su završila podjelom bodova. Dinamo i Rijeka su u Zagrebu odigrali 0:0, a u Osijeku su domaćini s Hajdukom odigrali 2:2.

Ostala je tako ista meta, isto odstojanje, ali nisu ostale iste kladioničarske kvote na osvajača lige. Dinamo je i dalje prvi favorit prema kladionicama, ali je koeficijent skočio s 1,50 na 1,65 što znači da je na Hajduk pao s 3,00 na 2,70. Rijeka i Osijek također su u padu, riječko osvajanje prvenstva kladionice plaćaju s kvotom 10 u odnosu na prijašnjih 12, a na Osijek je ukupna kvota pala s 40 na 35.

Prevedeno u postotke to znači da Dinamo i dalje ima najveće šanse za osvajanje prvenstva. Dinamo prema kladionicama ima 60% šanse za osvajanje prvenstva, prije ovog kola je bio na 66. Hajdukove šanse su se povećale s 33 na 37 posto dok je Rijeka na 10, a Osijek na 3 posto. Tu je i Varaždin koji je na kvoti 500 (0,2 %) dok je ostalih pet klubova na maksimalnoj kvoti od 1000 (0,1 %). To kažu brojke, a one bi se mogle još jednom drastično promijeniti nakon sljedećeg kola jer opet imamo međusobni susret dvaju kandidata, i to onaj najzanimljiviji, između Hajduka i Dinama.

