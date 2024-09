Rakitić otkrio da sanja Ligu prvaka s Hajdukom pa rekao: 'Nikad si neću oprostiti...'

Hajduk je u šestom kolu HNL-a svladao Dinamo na Maksimiru 1-0 golom Marka Livaje u 70. minuti i tako preuzeo vrh poretka nakon što je klub s Poljuda ponovno pun raznih nedaća.

Ivan Rakitić u intervjuu za Transfermarkt ispričao je kako je došlo do njegovog transfera u Hajduk, osvrnuvši se na svoju karijeru i uspjehe.

"Moj prijatelj Nikola Kalinić bio je sportski direktor kluba. Bombardirao mi je telefon (smije se). Osim toga, moj najbolji prijatelj je iz Splita, a on mi je godinama govorio da ako nešto želim napraviti za njega, da dođem u Hajduk. Prije nekoliko mjeseci ili godina nisam to očekivao. Nisam to ni planirao", kaže i nastavlja:

"Dogodile su se razne stvari i kao obitelj smo zaključili da je to ono što mi nedostaje u karijeri. Osjetio sam i da nešto želim vratiti Hrvatskoj. Nije to bila odluka koja je bila donesena protiv Al Shababa ili Saudijske Arabije."

'Nikad si neću oprostiti što nisam zaigrao u Serie A'

Na pitanje je li Hajduk njegov posljednji klub, Rakitić je odgovorio:

"Ne želim govoriti o činjenici da mi se karijera primiče kraju (smije se). Želim nastaviti dok osjećam leptiriće u trbuhu, dok sam zdrav i dok mogu pod svojim uvjetima sve pratiti. Vidjet ćemo hoće li to biti još jedna, dvije, tri ili pet godina."

"Nikad si neću oprostiti što nisam zaigrao u Serie A. Volio bih to, a u nekoliko sam prilika tome bio i blizu. Nažalost, nikad se nije realiziralo. Šteta. Ali zaista mogu biti nevjerojatno ponosan na svoju karijeru."

"Najvažniji je onaj za osvajanje Europske lige 2014. sa Sevillom. Za mene je on predstavljao iskorak na najvišu europsku razinu. Poslije njega sam otišao u Barcu."

'Liga prvaka je san'

Rakitić je također prokomentirao današnje visoke iznose koji se plaćaju za igrače:

"Nama igračima je neshvatljivo da netko za tebe plati 50, 60 ili 70 milijuna. Možda sam imao sreće da mi se to nikad nije dogodilo. Nisam osjetio taj pritisak."

Sevilla ima posebno mjesto u njegovom srcu:

Foto: Profimedia

"Kad sam ondje stigao 2011., nisam znao što očekivati. Od prvog dana je sve sjelo na svoje mjesto, a i prvi sam dan ondje upoznao svoju suprugu. Nisam rođen kao dječak iz Seville, ali tako ću umrijeti."

Rakitiću nedostaju tri utakmice do stote u Ligi prvaka:

"Nadam se da ću je odigrati. To bi značilo da sam postao prvak s Hajdukom. Liga prvaka je san, a ja sam je osvojio i zabio sam gol u finalu."