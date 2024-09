Rakitić: 'Livaja je najbolji hrvatski napadač, čast mi je boriti se s njim'

Hajduk je u šestom kolu HNL-a svladao Dinamo na Maksimiru 1-0 golom Marka Livaje u 70. minuti i tako preuzeo vrh poretka nakon što je klub s Poljuda ponovno pun raznih nedaća.

Legendarni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić je nakon utakmice komentirao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sretan sam i ponosan. Borbena utakmica, takvu smo i očekivali. One imaju ono nešto zbog čega svi volimo igrati nogomet, nebitno je li u Hrvatskoj ili Španjolskoj. To su najljepše utakmice, a derbi se igra da se pobijedi. Sretni smo zbog tri boda s kojima idemo kući. To su važna tri boda, ali isto toliko ih moramo osvojiti i sljedeći tjedan. Danas ćemo se malo opustiti i biti veseli, a od sutra se pripremama za sljedeću utakmicu.", rekao je i nastavio:

"Znamo koliko nam znači Marko Livaja. Uvijek mu govorim da ostane gore, da se ne troši bez veze, da ćemo se mi trošiti za njega ako će to biti potrebno. Pokazao je svoju kvalitetu. Za mene je on najbolji hrvatski napadač. Sretan sam što je s nama, što imam tu čast da se s njim borim", tvrdi Rakitić pa objašnjava situaciju u klubu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne možemo utjecati na ono što se događa oko nas. Za nas je najvažnije da budemo spremni, mirni i da znamo što treba raditi na terenu. Trener sve drži pod kontrolom, mi pratimo ono što pripremi prije utakmice. U ovom derbiju bili smo, više nego ikad, prava momčad", zaključio je Rakitić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa