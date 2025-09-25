Radomir Đalović više nije trener Maribora, objavio je u četvrtak navečer slovenski klub.

"Radomir Đalović više nije trener NK Maribora. Uz glavnog trenera odlaze i četiri člana trenerskog stožera: Igor Čagalj, Davor Landeka, Vito Tercolo i Antonio Pavlinović. Svima zahvaljujemo na trudu i želimo im sve najbolje u budućim trenerskim karijerama", stoji u objavi na društvenim mrežama.

Maribor je na službenoj stranici pojasnio događaje (tučnjavu na treningu) prije raskida s Đalovićem. Priopćenje prenosimo u cijelost:

Na kraju naše suradnje s 42-godišnjim crnogorski trenerom, u interesu potpune transparentnosti i očuvanja integriteta kluba, dajemo objašnjenje cijele priče.

"Ovo je slučaj koji zahtijeva dodatne informacije. Posljednjih godina često smo viđali izvješća o sporovima, povišenom glasu ili čak ozbiljnijim incidentima na treninzima ili pripremama kluba i reprezentacije. Nije ugodno kada se dogodi ono što se dogodilo u srijedu, ali nije to situacija koju ne bismo vidjeli u nogometu.

Trening, emocije, povećana energija. I tijekom intenzivnog treninga na raskvašenom terenu, pregruba intervencija može dovesti do sukoba, što se dogodilo u našem slučaju. Nakon dvoboja za loptu, izbila je kratka svađa između igrača, koja je eskalirala iz verbalne u fizičku. Intervenirali su igrači i članovi trenerskog stožera. Među prvima koji ih je razdvojio bio je Radomir Đalović, koji je pritom zadobio udarac. Incident je brzo riješen. Trener je igrača poslao u svlačionicu i vodio trening do kraja. Igrači su zajedno napustili teren, a kasnije su se zajedno okupili kako bi se ispričali zbog neprimjerene reakcije.

U međuvremenu su uslijedili razgovori između uprave kluba i prethodnog trenera, te je uzimajući u obzir sve okolnosti donesena odluka o prekidu njihovog zajedničkog putovanja. Pripreme za subotnju utakmicu u Celju nastavljene su po planu. Popodnevni trening u četvrtak vodio je Radovan Karanović, koji će predvoditi momčad i u štajerskom derbiju"

