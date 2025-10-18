PSV pobjedio. Perišiću puna minutaža

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić odigrao je čitav susret za PSV iz Eindhovena u 2-1 domaćoj pobjedi protiv Go Ahead Eaglesa u susretu 9. kola nizozemskog prvenstva. Oba gola za PSV postigao je Til (22, 50), dok je Smit (62) smanjio na konačnih 2-1.

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PSV se ovom pobjedom bodovno izjednačio s vodećim Feyenoordom, oba sastava imaju po 22 boda, ali Feyenoord je odigrao susret manje, dok su Go Ahead Eaglesi 11. sa 10 bodova. Josip Šutalo je, pak, odigrao čitav susret za Ajax u iznenađujućem domaćem 0-2 porazu od AZ Alkmaara. Patati (25) i Parrott (42-11m) zabijali su za AZ koji je ovom pobjedom preskočio Ajax na ljestvici, sada je treći sa 18 bodova, dok je Ajax četvrti sa 16.

U 3-3 remiju NEC-a iz Nijmegena i Twentea iz Enchedea Darko Nejašmić je odigrao čitav susret za domaće dok je Marko Pjaca igrao do 71. minute za goste. Šesti NEC i sedmi Twente imaju po 14 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan od najboljih nogometaša svijeta pojavio se s dresom NK Kustošije