STRAVA /

U PSG-u se hvataju za glavu: Evo što čeka njihovu zvijezdu nakon divljačkog faula

U PSG-u se hvataju za glavu: Evo što čeka njihovu zvijezdu nakon divljačkog faula
×
Foto: Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia

Hakimi se ozlijedio tijekom utakmice njegovog PSG-a i njemačkog Bayerna

5.11.2025.
21:31
Hina
Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Paris St. Germain, aktualni pobjednik Lige prvaka, službeno je objavio da će bez ozlijeđenog marokanskog nogometaša Achrafa Hakimija biti oko šest tjedana.

Nakon tri pobjede u Ligi prvaka PSG je u utorak na domaćem terenu izgubio od Bayerna 1-2 i time upisao prvi poraz u elitnom natjecanju. Na kraju prvog poluvremena napadač Bayerna Luis Diaz je grubo startao na Hakimija te mu ozlijedio gležanj.

Marokanac u suzama

Zbog opasnog starta Diaz je pocrvenio, a 27-godišnji Hakimi je u suzama napustio travnjak. Kasnije pretrage su pokazale da ozljeda ipak nije toliko teška koliko se u prvi trenutak pretpostavljalo, ali mu ipak slijedi stanka od mjesec i pol dana.

PSG je uz to objavio da će klub nekoliko tjedana biti i bez svog najboljeg igrača Ousmane Dembelea koji ima ozljedu mišića.

POGLEDAJTE VIDEO: Donna se večer prije dvoboja Dinama i i Celte javila s Maksimira

PsgAchraf HakimiBayernLiga Prvaka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVA /
U PSG-u se hvataju za glavu: Evo što čeka njihovu zvijezdu nakon divljačkog faula