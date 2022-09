U Hrvatskoj, na otoku Hvaru,u utorak će se održati sjednica Izvršnog odbora UEFA-e.

Na 'najsunčaniji otok u Hrvatskoj' stigao je predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, ali i brojne nogometne legende, koje je dočekao predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Na Hvar su tako, među ostalima, stigli predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi, legendarni Portugalac Luis Figo, te hrvatske legende Zvonimir Boban, Darijo Srna i Davor Šuker.

Prvi čovjek UEFA-e, Čeferin, već je dugo zaljubljen u Hrvatsku, točnije u Hvar i već više od dva i pol desetljeća dolazi u mjesto Zavalu, u kojemu ima i kuću.

"Svi su oni oduševljeni vremenom, Hvarom, jednostavno ne mogu vjerovati koliko je ovdje lijepo. Za mene je u rujnu ovdje najljepše. Mislim da sam prvi put ovdje došao 1996. ili 1997. godine i nekako se jednostavno brzo zaljubiš u Hvar. Od tada dolazimo ovdje i svaki put nam je sve bolje", rekao je Čeferin na početku razgovora za Slobodnu Dalmaciju.

Ljubav prema Hajduku

Čeferin je progovorio i o svojoj ljubavi prema Hajduku, za koji navija od malih nogu.

"Otac nije bio neki ljubitelj nogometa, a ja sam navijao za Hajduk, još uvijek sam simpatizer. Ne znam zašto se odlučiš za neki klub. Meni su se svidjeli igrači, a možda je to bilo i do boje dresova. Sjećam se da me tata vodio u Ljubljani na utakmicu Olimpije i Hajduka. Ja sam mahao zastavom Hajduka pa je tata bio malo nervozan ha, ha. Najdraži igrač mi je bio Zlatko Vujović. On je bio igrač ispred svog vremena. Od starije generacije volio sam Šurjaka, Buljana... Ne sjećam se vremena kada je Oblak igrao u Hajduku. Blaž Slišković je bio strašan igrač. Nije bio toliko brz kao Vujović koji je bio kao brazilski Ronaldo. U onoj državi i zajedničkoj ligi u Sloveniji je mnogo ljudi navijalo ili za Hajduk ili za Zvezdu, ostali za Olimpiju", rekao je pa odgovorio na pitanje prati li Hajduk danas:

"Pratim i pričam nekad o tome s Lukšom (Jakobušićem, predsjednikom Hajduka). Mislim da je dobar predsjednik, ali nije lako biti prvi čovjek Hajduka, veliki je to pritisak. U Splitu svi isto sve znaju. Pričao mi je šofer koji me vozio kako je u Splitu u kafiću gledao utakmicu Hajduka i Istre. Prvo su ljudi pričali kako Livaja više ne može, a onda su kada je dao dva gola pričali: 'Vidiš, ne može bez Livaje' Ha, ha. I to govori o mentalitetu ljudi. Teško da negdje ima većih emocija prema nekom klubu nego prema Hajduku. Znam da su navijači Eintrachta odlični, ali ovo ovdje je to nešto nevjerojatno."

'S Kustićem o tome pričam svaki dan'

Na kraju je progovorio i o velikom problemu hrvatskog nogometa, infrastrukturi jer naši reprezentativci, svjetski viceprvaci, nemaju prikladan stadion jer Poljud i Maksimir vape za obnovom.

"Infrastruktura je u svakom slučaju sramota. Kad se to uspoređuje s uspjesima reprezentacije to je nevjerojatno. HNS je prvi koji hoće napraviti infrastrukturu, a koliko znam i hrvatska Vlada je pozitivna po tom pitanju. UEFA će pomoći sredstvima da se napravi ozbiljna infrastruktura. Vidio sam Poljud, nedavno i Maksimir, jedan je od najgorih stadiona u Europi. S Marijanom Kustićem o tome pričamo svaki dan, ima želju da se nešto napravi", poručio je.