Odbrojavamo do spektakularnog FNC 19 eventa na monumentalnom mjestu - pulskoj Areni - koji će se prenositi na platformi Voyo. Nažalost, Ivan Vitasović otpao je za meč u teškoj diviziji protiv bivšeg UFC i PFL borca Yorgana De Castra, u kojem je trebao braniti pojas prvaka. Umjesto njega, šansu za postati teškaši prvak FNC-a dobio je Miran Fabijan.

Priredba će ukupno donijeti tri borbe za pojas, a Fight of Nations™ Put do pobjede, jedinstveni koncept kojeg imate priliku gledati na platformi Voyo, imat će u Puli veliko finale. Tada će u kavez po MMA pravilima ući treneri timova Hrvatske i Srbije u Fight of Nations™ Put do pobjede reality showu, Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević, kao i najbolji MMA borac iz tima Hrvatske i Srbije, jedan protiv drugog.

Što se dogodilo Ivanu Vitasoviću, zašto je otpao za meč? Uzdanica Trojan Gyma u intervjuu nam je opisala kalvariju kroz koju je prošla prošlog tjedna, kroz koju još uvijek prolazi. Prije 4 dana, FNC je obavijestio javnost kako je Ivan otpao za meč i tko mu je zamjena, a po prvi put Ivan Vitasović otkriva dramu s puknutim rebrom.

"Puklo rebro, ni sam ne znam kako. Idemo ovako... utorak je bio, jutarnji trening sam odradio ne vrhunski, nego sam pucao od snage i dinamike. Mislio sam si, ako ovako ostane, Castro neće dugo izdržati, niti 20 sekundi. Leti sve, puca sve, letim treningom, ubijam. I navečer imamo grappling. Ja u jednom trenutku osjetim bol", priča Ivan Vitasović i dodaje:

"Imali smo navečer još neku tehniku, radimo s Čalićem radimo. Mene reže, mene reže, boli, mislim si ajde, nije ništa ozbiljno, naporno sam trenirao pa od toga. Vidim ja kad sam se ohladio, nije zezancija. Bole me leđa, međurebreni mišići, ne mogu ništa. Dođem u četvrtak da ću trenirati, ne mogu se maknuti. Znam frendicu koja radi na rendgenu, ona mi rekla da dođem odmah i da slikam. Još sam vao frenda isto da mi spremi koktel, da se puknem na dan borbe i da, kao, to odradim. Slikam i vidimo peto rebro puklo, ne znam ni kad, ni gdje, kažem vam", tvrdi Ivan Vitasović.

Vitasović govori i da ne može ništa, jedino šetati i ležati. Mjesec dana je out od grapplinga i hrvanja, tri tjedna potpuno mirovanje, a ovog će tjedna možda lagano početi sa sobnim biciklom, ali ništa drugo. Boli ga prilikom svakog pomicanja.

"Vjerujte mi, jedna od glupljih boli koje sam imao. Prilikom disanja boli, mijenjanja pozicija boli, ne mogu se nagnuti prema naprijed, prema nazad. Problem je što su stražnja leđa u pitanju, ne prednja strana. A ne znam gdje se dogodilo, niti jednom u toku kampa nisam osjetio da me nešto zabolilo. Osjetio sam bol, pa ovo je kontaktni sport, ali ne takvu i ne tako paralizirajuću, da se tako izrazim, da te blokira i zakoči. To i je najgore što ne znam kako sam ozljedu zaradio. Prilično bizarno. Kad se vratim, prvo ću početi s kicboxingom i boksom, a tek onda s hrvanjem i grapplingom ", kazao je Ivan Vitasović koji je pošteno prepustio svoj pojas prvaka kraljevske divizije u FNC-u da se za njega bore Miran Fabijan i De Castro. Zelg Galešić odmah ga je zvao i pita slaže li se s tim? Rekao je da da i otišlo se dalje s tom pričom.

"Odmah smo se dogovorili i nitko mi nije iza leđa išta radio, sve je bilo pošteno, nitko mi nije rekao da to moram napraviti, nego smo se tako dogovorili. Sve smo se dogovorili odmah i slažemo se. Nema smisla, ovako je bolje za sve, a i ja i Zelg, kao i Miran Fabijan koji je dio našeg kluba Trojan Gyma, mi želimo biti čisti prema van i bez ikakvih repova i povlačenja nečeg, Dobro je za sve. Ako Miran dobije super, ako De Castro dobije, imat osvetničku priču samnom", otkrio nam je Ivan Vitasović.

Zelg i Miran su sve odradili za promjenu meča i priliku koja se Miranu pruža u najjačoj promociji u slobodnoj borbi u jugoističnoj Europi. Zanimljivo, ali Ivan Vitasović nikad ne bi ušao u kavez u jednom meču protiv Mirana Fabijana.

"Nikad. Meni je Miran prijatelj i kolega iz kluba Trojan Gym. Predobro se znamo, spariramo stalno, ali ne zbog toga, nego jer mi je prijatelj. Jako ga cijenim, jako ga volim kao prijatelja, pa gdje bi jedan na drugog u meču za nešto. Razmislio bi da sad imamo neku jako veliku ponudu, ali sumnjam, ma nema šanse u biti", zaključio je Ivan Vitasović.

