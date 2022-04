"Jedino se na Velimira Zajeca od svih iz generacije 1982. nisam derao", kazao je trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević na promociji biografije Velimira Zajeca u Komediji prije tri dana, ne znajući da su organizatori večeri za pamćenje na tu temu pripremili malo iznenađenje za sve prisutne...

Ćiro najavio trofej

U knjizi Zeko autor Sanjin Španović opisao je, naime, situaciju iz ljeta 1981. godine kada je na kraju sezone 1980./81. Miroslav Blažević, jedan od najvećih hrvatskih nogometnih trenera, u svom stilu najavio novinarima da će iduće sezone Dinamo biti prvak. Isto su pitali i Zajeca na kojeg se, kazao je u svom stilu Ćiro, tada prvi i jedini puta naljutio.

"Trebali smo biti četvrti, ali se vidio pomak i taj proljetni nastavak sezone bio je pokazatelj da mogu realizirati san moje majke i oca da ću s Dinamom biti prvi. Odmah sam na kraju te sezone najavio kako će iduće Dinamo biti prvi, a sjećam se baš tog detalja, isto su mediji pitali i Zajeca. On je rekao sigurno među četiri najbolja. Ja sam ga odmah poslije pozvao sa strane i rekao mu da to više nikad ne govori, da nastavi ponavljati ovo što njegov trener govori da ćemo biti prvi jer samo takvom komunikacijom na one koji su najvažniji, a to su igrači, mogli smo prenijeti sigurnost da smo u stanju biti prvi. Oni nisu posumnjali u to i to smo Zajec i ja svjesno propagirali", ispričao je za knjigu Zeko Miroslav Blažević.

Upravo od te situacije snimljen je prigodni skeč u kojem se ispričala ta situacija. Ćiru je odglumio popularni Tarik Filipović koji je legendarnog trenera skinuo u popularnoj predstavi Ćiro, a Zajeca mladi glumac Paško Vukasović koji je tu ulogu već imao u popularnoj seriji “Crno bijeli svijet”.

Promocija knjige Zeko

Knjigu Zeko - biografija Velimira Zajeca možete naručiti na www.zajec5.com ili osobno kupiti u Bad Blue Boys Fan Shopu u Ilici 37 i u Rockmark knjižari na adresi Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 (ispod NSK-a).

Inače, u ponedjeljak, točno na dan kada je prije 40 godina, zajedno sa ostatkom momčadi Dinama na autocesti Niš - Beograd saznao da je Dinamo i matematički, nakon 24 godine čekanja, postao prvak bivše države, Velimir Zajec okupio je svoje nekadašnje suigrače iz legendarne 1982. godine na svečanoj promociji knjige “Zeko - biografija Velimira Zajeca”. Dani Velimira Zajeca u Zagrebu, u biti, traju već danima, tjednima, jer je Zeko, Dinamovo med i mlijeko, u fokusu medija zbog biografije Sanjina Španovića, koji je na vrhunski i poseban način opjevao veliku karijeru zlatnog dečka zagrebačkog nogometa. Tako se u Zagreb vratio onaj pravi, romantičarski Dinamo...

Osim njih, potpisivanju knjige na Cvjetnom trgu u Zagrebu prošle subote, povodom Međunarodnog dana knjige 23. travnja prisustvovao je, između ostalog, Zvonimir Boban, kao i veliki broj navijača i prijatelja Sanjina Španovića. U ponedjeljak, 25. travnja u dvorani kazališta Komedija prisutnima se uz moderiranje legendarnog Bože Sušeca koji je Dinamo 1982. godine pratio javljajući se uz sam teren obratio i sam Velimir Zajec, Miroslav Ćiro Blažević, nogometni kroničar Anton Samovojska, te autor Sanjin Španović. Na promociju su, između ostalih, došli i Oršić, Petković i Livaković. Bio je tu i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić koji je stajao malo sa strane kraj publike, kao i gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, te predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Navijači nisu propustili zapjevati Košulju plavu i Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad...

Ludi afterparty s Kolindom u glavnoj ulozi

No, pravi tulum bio je nakon. Naime, nakon svečane promocije biografije slavnog nogometaša u kultnom Saloonu održan je ludi afterparty. Partyju se pridružila i, između ostalih, bivša predsjednica RH, a sada članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović, kao i Dinamove legende Marko Mlinarić, Stjepan Deverić i Džemal Mustedanagić. Naravno, na partyju su bili i odabrani navijači Dinama.