Nakon godinu dana rada na njoj, autor Sanjin Španović završio je biografiju Velimira Zajeca, nekadašnjeg igrača, trenera, direktora i istinske legende Dinama, kao i grčkog Panathinaikosa.

Knjiga obiluje detaljima i dosad nepoznatim informacijama, a prati Zajeca od trenutka kada drugi puta dolazi u omladinski pogon Dinama, preko legendarnog naslova 1982. godine, nastupa na Svjetskom prvenstvu iste godine u Španjolskoj, odlaska u Panathinaikos i ulaska s tom momčadi u polufinale Lige prvaka, ozljede koja mu je prekinula karijeru, direktorskih uloga u Dinamu i Panathinaikosu, kao i trenerskih u ta dva kluba i engleskom Portsmouthu, te promjene i povratka imena Dinamo.

Sa Zajecom je Španović obavio više od deset razgovora u kojima su detaljno prošli sve faze njegove karijere. Knjiga kreće u prodaju baš na današnji dan, 21. ožujka 2022., a mi smo tom prilikom odlučili razgovarati s autorom knjige, Sanjinom Španovićem.

Net.hr: Znamo da je Zeku jako teško dobiti za intervju, čak i za komentar nakon neke utakmice, kako ste ga uspjeli nagovoriti da sudjeluje u ovom projektu i kako je on to prihvatio?

Španović: To je Velimir Zajec, on je danas obavijen nekim mističnim životom, daleko od očiju javnosti. To je samo najbolji pokazatelj njegovog karaktera. Tih je, nenametljiv. I naravno da onda misliš da je teško njega pridobiti za jednu takvu, veliku ideju. Ako pitate Zeku, on će vam reći da je cijeli početak pisanja knjige skuhan njemu iza leđa od njegovog prijatelja i suradnika Milana Šulentića i mene. I tu je u velikom djelu u pravu. Kroz nekoliko razgovora o Zajecu kao kapetanu te ekipe iz 1982. i tim danima ponosa i slave došlo je do zaključka Šulentića i mene da šteta što nema knjige o njemu, te je Šule rekao da se primim toga. I na to je sve ostalo nekoliko tjedana dok me on nije nazvao i pitao kako napredujem. Rekoh s čime to, a on meni da mislim li ja pisati tu knjigu ili ne. I tako sam ja krenuo, prvo kopati po arhivi, pa onda s prvim sugovornicima. Kako sam nakon toga mogao složiti kostur ideje knjige, tada je došlo vrijeme da se sjedne s Zekom i veli kaj se radi. I tu misliš upravo to što ste me pitali, da će biti teško njega nagovoriti na to, ali on je pristao i danas je i njemu i meni i svima drago što je tako bilo, jer na ovih 480 stranica zaista predočen detaljno i opširno njegov cijeli nogometni put.

Net.hr: Možete li izdvojiti neku anegdotu sa Zekom tijekom pisanja ove knjige?

Španović: Nema toga baš, Zeko je zafrkant kad bolje klikneš s njime, ali kad se radi onda je krajnje ozbiljan. Svako od naših 15, 16, koliko već razgovora, od kojih niti jedan nije bio ispod sat i pol vremena, pristupao je kao da igra polufinale Lige prvaka ili odlučujuću utakmicu protiv Zvezde, krajnje profesionalno. Ali, znam da mi nije zaboravio što sam na jedno radno poslijepodne uz roštilj na njegov grunt u Draganiću došao bez mesa. To mi često usput pripomene (smijeh).

Net.hr: Je li vas nešto iznenadilo ili šokiralo iz Zajecova života?

Španović: Naravno, njegov profesionalni život pun je igre sudbine, stalnih uspona i padova. Vidjet će i čitatelji na mnogim crticama kakav je to život jednog posebnog igrača, tehničkog direktora i trenera bio, pun odlika lidera i autoriteta, ali istodobno i jednog dobrog i odanog čovjeka.

Net.hr: Možete li izdvojiti neki dio knjige, ulomak, koji je posebno interesantan ili manje poznat javnosti?

Španović: Zanimljiva je priča o ozlijedi koja mu je završila karijeru igrača, brutalan start na šesnaest metara Panathinaikosa od strane jednog igrača i kasniji sudski progon Zajecovog kluba protiv tog igrača. Pa onda kako je Zeko 1989. godine kao direktor Dinama doveo Josipa Kužea za trenera i svojim novcem kupio Davora Šukera. Zatim kako je iskoristio posjet Franje Tuđmana Australiji da dovede Marka Viduku od tamo, kako je prodao Igora Bišćana, ili kako je lupio temelj grčkog naslova prvaka na Europskom prvenstvu 2004. godine u Portugalu. Također, Zajec je lupio i temelje prve utakmice Hrvatske i SAD-a, kao što je i iskoristio svoj veliki utjecaj u Grčkoj da se stisne ondašnjeg ministra vanjskih poslova da prizna Hrvatsku kao neovisnu državu. U Engleskoj je kao trener s jednim velikanom na klupi velikog kluba prije utakmice pio medicu iz Hrvatske. I vjerujte mi, ovo je samo mali dio priča punih detalja koje se nalaze u knjizi.

Net.hr: Dinamo je imao gomilu legendi. Zašto baš Zeko?

Španović: Velimir Zajec je bio veliki igrač Dinama. Svatko će ga nabrojati među najboljih pet ili deset igrača Dinama u povijesti kluba. Ali, Velimir Zajec je po meni najkompletnija osoba u povijesti kluba. Kada staviš na jednom mjesto podatke da je kao kapetan vodio momčad 1982. do povijesnog naslova prvaka one države, pa onda stvarao dream team koji je umalo srušio Zvezdu, tada prvaka Europe i svijeta, a potom i momčad koja će 1996. po prvi puta u povijesti osvojiti duplu krunu s njegovim kumom Zlatkom Cicom Kranjčarom na klupi, zatim se jedini borio protiv promjene imena i potom ga vratio i objavio povratak imena 2000. godine, zatim imao utjecaj na sve legende Dinama kroz neke poteze, kao trener doveo do prvih pobjeda u Ligi prvaka, ali je i spasio klub od stečaja prodajom Igora Bišćana u Liverpool, na svoje osobno prijateljstvo s tamošnjim potpredsjednikom kluba... Ne vidim tko je veća persona u povijesti kluba. A mogu još par argumenta staviti. Pa i, sada već veliki Arijan Ademi je svoj prvi ugovor i nastup imao kod Zajeca koji mu je 2010. bio trener.

Net.hr: Možemo li malo o samom procesu pisanja ove knjige. Radili ste crowdfunding kampanju i promociju i marketing ste odradili sami ako se ne varam, osobno ne znam da je u Hrvatskoj nekome to uspjelo. Kako je izgledao taj proces, koliko je to teško, stresno, jeste li naišli na probleme i zapreke?

Španović: Ma to je bio veliki gušt, pokazatelj koliko je malo potrebno da se probudi velika Dinamova obitelj. Dinamo je emocija, a Zajec, ekipa iz 1982. je emocija nostalgije. I kada s time koketiraš onda nema stresa, ni zapreka. Još jednom hvala svima koji su tu pomogli, bilo nekim potezom, bilo savjetom, bilo idejom. I hvala svima koji su sudjelovali u crowdfunding kampanji, jer su kao prvo dali bianko povjerenje u moj rad i rezultat tog rada, a imali su i strpljenja godinu dana da završim tu knjigu.

Net.hr: Upoznati ste vrlo dobro s time kako je jugoslavenski UDB špijunirao sportaše i nogometaše, Zajec je bio među njima. Možete li nam malo opisati taj proces i kako je to izgledalo sa Zekom, zašto su njega pratili, što ih je zanimalo?

Španović: Zeko je u Dinamo došao 1989. godine, u predvečer početka konačno jačanja nacionalnog zanosa i ideje Hrvatske kao slobodne, neovisne države. Dinamo je ipak uvijek bio simbol Hrvatstva u bivšoj državi i, kao i njegovi navijači, na piku tamošnjih službi. Pa bilo je to i 1982. i 1983. E sad, Zajec je bio osoba od povjerenja Bad Blue Boysa, uvijek na usluzi njima i to se naravno nikome nije sviđalo. I tu su krenuli nadzori u sklopu raznih operativnih akcija i u izvještajima se nalaze i Zajecovi potezi i akcije. Neću ipak o detaljima, ima sve to, uz faksimile u knjizi.

Net.hr: Znam da ste veliki navijač Dinama, kako je bilo pisati o Zajecu, pričati s tolikim klupskim legendama i sudjelovati u gradnji, kako mnogi već sada kažu, najbolje sportske biografije u Hrvata?

Španović: Koliko god to bilo teško, trudio sam se subjektivnost što više staviti sa strane i raditi svojevrsni dokumentarac na papiru koji će biti zapravo pun hladno serviranih informacija i izjava. Vjerujem da sam u tome uspio i da sam ja samo vodič u ovom putovanju od 1972. i Zekinom dolasku u Dinamo kao juniora do 2010. i njegovog konačnog odlaska iz Dinama i početka bojkota Bad Blue Boysa. Naravno da sam uživao u razgovoru sa svakim od tih 96 sugovornika, kroz listanje više od 100 arhivskih članaka ili kroz čitanje par knjiga o povijesti Dinama. To je ipak moj gušt koji te tjera da to bude besprijekoran proizvod.

Net.hr: Jeste li ga ikada gledali uživo kao igrača ili kao trenera, po čemu ga zaista pamtite?

Španović: Moja prvi idoli u Dinamu su Bišćan, Mara, braća Šimić, Mikić. A njihov trener je zapravo bio tada Velimir Zajec o kojem ja nisam znao previše znao, jer kao klinac gledaš te domaće dečke, a ne trenera. Što si stariji više učiš o povijesti kluba pa naučiš tko je i što je bio Velimir Zajec.

Net.hr: Planirate li pisati još koju biografiju, ako da koga biste najviše voljeli ovjekovječiti i zašto?

Španović: Imam jednu ideju trilogije, ali polako. Imam uz ovo i svoj posao savjetovanja i lobiranja u zanimljivim i opsežnim projektima i moram u svemu tome uvijek pronaći neki balans. A i malo se odmoriti. Mislim da će ipak idući projekt ipak biti konačno rad na dokumentarnom filmu o transplantaciji u Hrvatskoj, jer sam i ja to osobno dva puta prošao i imam neki dug društvu koji mi je dva puta dao priliku za novi život.

Net.hr: Kako ljudi mogu do knjige, koliko će tiskati primjeraka, očekujete li dobru prodaju? Hoće li biti promocija, potpisivanje knjige ili nešto slično? I vidjeli smo da ste pripremiil neke pogodnosti za kupce. Možete li nam to malo opisati za kraj?

Španović: Sada dok razgovaramo uz onih 400 prodanih primjeraka u Crowdfunding kampanji u zadnjih dva i pol tjedana je kroz internetsku stranicu www.zajec5.com prodano još nekih 500 primjeraka. Dakle, prije formalnog izlaska knjige je otišlo skoro 1000 primjeraka. Vjerujem da će tek sada kada je knjiga izašla krenuti prodaja u još jačem tempu. Knjiga izlazi na 480 stranica s više od 150 fotografija i 96 sugovornika, a cijena je 294 kune (tvrde korice), odnosno 252 kune (meke korice). Još nekoliko dana će svi oni koji naruče na www.zajec5.com moći ostvariti popust na knjigu i za njih je cijena u tom slučaju 252 kune (tvrde korice), odnosno 210 kuna (meke korice). Promocija se priprema za iza Uskrsa na jednoj vrlo lijepoj lokaciji u skladu sa Zekinim imidžom, a tu bi se trebala okupiti sva nogometna krema uz vrlo interesantan program. Što se tiče potpisivanja, bit će ih nekoliko na raznim lokacijama, kao i sudjelovanja na nekim književnim i sportskim sajmovima.