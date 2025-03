Barcelonin as rastura: Treba li osvojiti Zlatnu loptu? Ako pitate Henryja...

Nogometaši Barcelone lako su preskočili Benficu, prepreku osmine finala u Ligi prvaka, te izborili prolaz među osam najboljih momčadi, a opet je katalonsku momčad predvodio odlični Brazilac Raphinha.

U uzvratu, na domaćem terenu, Barcelona je pobijedila 3-1, a 28-godišnji brazilski nogometaš je postigao dva od tri domaća pogotka. Raphinha je bio strijelac i jedinog pogotka u prvom dvoboju, u Lisabonu, kada je Barcelona pobijedila 1-0. Isto tako, ove su se dvije momčadi susrele i u ligaškom dijelu Lige prvaka. Barcelona je tada u gostima pobijedila 5-4, a Raphinha je postigao dva pogotka.

Gledajući dosadašnji učinak nogometaša u Ligi prvaka, po pitanju pogodaka i asistencija, Raphinha je ispred svih. Dosad je postigao jedanaest pogodaka uz šest asistencija.

Iza Raphinhe se nalaze napadač dortmundske Borussije Serhou Guirassy s deset golova i dvije asistencije, dok je treći Harry Kane iz Bayerna s deset golova i dvije asistencije, a evo što je francuska legenda rekla o Brazilcu:

"Svaka čast Harryju Kaneu i Mohamedu Salahu, ali u utrci za Zlatnu loptu ove sezone favorit je Raphinha. Postigao je 11 golova u Ligi prvaka, što je sjajan učinak, posebno ako uzmemo u obzir da on ne izvodi penale. Nema ništa loše u zabijanju iz penala jer treba i tako postići gol, ali ako uspoređujemo igrače s istim ili sličnim golgeterskim učinkom, treba dati prednost onome koji ne puca penale. Moram govoriti o njemu jer Raphinha je kompletan napadač. Da bismo tako ocijenili nekog igrača, nije dovoljno da samo zabija. On mora raditi presing, igrati obranu i pomagati svom beku. Raphinha ima to sve", rekao je Henry u emisiji Golazo na CBS-u.

Raphinha je 2022. godine došao u Barcelonu iz Leedsa, a dosad je u karijeri skupio i 31 nastup za brazilsku reprezentaciju uz deset golova. Raphinha je trenutačno i četvrti strijelac španjolske La Lige s 13 pogodaka. Ispred njega su suigrač Robert Lewandowski s 21, Kylian Mbappe iz Reala s 18 i hrvatski napadač Ante Budimir koji je u dresu Osasune postigao 14 golova.

