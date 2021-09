Hajduk iz Splita u ova je dva dana dva puta iznenadio javnost i poslao ozbiljnu poruku konkurenciji u HNL-u. Točnije, u manje od 24 sata doveli su Danijela Subašića i Darija Melnjaka.

Bombe s Poljuda

Dvostruka bomba odjeknula je s Poljuda, Hajduk je u svlačionici dobio protagonistu povijesnog srebra Vatrenih u Rusiji i povremenog hrvatskog reprezentativca.

Ivan Vargić bivši je reprezentativni vratar. Na Euru 2016. bio je u Čačićevom rosteru, 2013. ga je tadašnji izbornik Igor Štimac pozvao u reprezentaciju a praksa se nastavila preko Nike Kovača pa do Ante Čačića. Tada vratar Rijeke apsolutno je to bio zaslužio svojim izdanjima. Sad trenira u Opatiji, individualno se sprema i čeka ponudu. I da, kad spominjemo roster 2016. na Euru, dosta je onih koji govore kako su Vatreni upravo na tom turniru igrali najbolji nogomet posljednjih godina, bolji i od onog koji je doveo Hrvatsku do srebra u Rusiji...

"Meni je drago što se vratio i što se vratio baš u Hajduk, u klub iz kojeg je otišao van. Takva neka karijera i profesionalac, prije svega i kvalitetan golman, zaslužio je ovakav "završetak" karijere, ovo završetak pod navodnicima. Prekvalitetan je to golman. Monaco, u reprezentaciji je imao ozljedu, tu se borio i na kraju se nije uspio dogovoriti za ugovor i ono, kreneš, radiš, čekaš, sad mu se otvorila prilika. Želim mu sve najbolje. Kažu ljudi dobar čovjek i ja se slažem s njima. Danijel Subašić je dobar čovjek, ali i odlična osoba i vrhunski golman, prepun iskustva. U svakom je trenutku spreman uskočiti i pomoći svojim suigračima", rekao nam je Ivan Vargić i nastavio:

Španjolska se pamti

"Od prvog trenutka je on bio taj koji će ti pružiti ruku i pomoći savjetom, spreman je na razgovor, na lijepu riječ. Naravno i kritizirati kad je za to vrijeme. Ne bih ništa izdvajao, bilo mi je ugodno u njegovom društvu i ugodno na okupljanjima. Zajedno smo trenirali i družili se".

Što sve to znači za Hajduk?

"Vidim da su se dosta okrenuli dovođenju bivših igrača koji su napravili karijeru vani, pa ih dovode ili na posudbu ili na ugovor. Imaju svoj zacrtani put i na tom putu Subašić svojom pojavom u svlačionici, može puno toga dobrog donijeti. No, za rezultat se dosta toga treba poklopiti, to je dosta kompleksno. Sve će prvenstvo pokazati, nisu dovljna jedan ili dva prijelazna roka"...

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Vargić je svjedočio i onoj epskoj obrani penala Danijela Subašića Sergiju Ramosu, nakon intervencije Luke Modrića preko izaslanika Darija Srne na trećoj utakmici u skupini D na Euru u kojoj su Vatreni pobijedili 2-1. Suba je poruku primio. Španjolska je u 72. minuti dobila poklonjeni jedanaesterac od suca Kuipersa, nakon što je Aduriz gurnuo Vrsaljka na Davida Silvu koji je potom pao kao pokošen. Kuipers je bez problema pokazao na bijelu točku, no pravda je u konačnici bila zadovoljena. I to na kakav način. Kapetan Darijo Srna došao je do Subašića i nešto mu šapnuo na uho. Prije nego je to napravio Luka Modrić viđen je kako uz aut-liniju dobacuje Srni što da prenese Subašiću.

"Uf, to je bilo nešto spektakularno. Mislim da smo mi prije te utakmice bili osigurali drugi krug. Španjolci su preko Morate poveli u 7. minuti s 1-0. Prilikom rezultata 1-1 Suba je to skinuo, nakon toga je Perija zabio za konačnih 2-1. Prošli smo skupinu, izbornik je zarotirao dosta igrača u toj utakmici, ubacio neke mlade igrače koji su u tom trenutku iskakali u Hrvatskoj i stvarno smo odigrali jednu fantastičnu utakmicu, na kraju krajeva i s lijepim pogocima to začinili. Šlag na tortu je bila ta njegova obrana. Bilo je tu dosta emocija i svega, neke stvari oko reprezentacije koje su se događale. To se sve nekako lijepo poklopilo. Na odličan način smo završili natjecanje po skupinama", završio je Ivan Vargić.