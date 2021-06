Posljednji put razgovarali smo s njim krajem svibnja 2018., taman uoči početka SP-a u Rusiji na kojem je Hrvatska promarširala do finala i povijesnog srebra. Možda sad preko njega ponovno zazivamo malo čudo. Jer, u ovim trenucima kad Hrvatska mora uzeti tri boda protiv neugodne Škotske za plasman dalje, postajemo pomalo i praznovjerni.

Nosio golmanski dres rimskog Lazija

Međutim, od tog svibnja 2018. pa do danas, puno toga se promijenilo i u reprezentaciji Hrvatske i kod njega. Ivan Vargić (34) od 2016. do 2020. bio je vratar rimskog Lazija, a od 2018. do 2019. proveo je na posudbi na Cipru u Anarthosisu. Nakon toga, uputio se u Koper za koji je branio u 31 utakmici, gledajući sva natjecanja, te skupio 2.804 minute. Prije 12 dana, sporazumno se rastao sa slovenskim prvoligašem, nakon ostanka u tamošnjem elitnom nogometnom razredu...

Hrvatska reprezentacija, s druge strane, ostala je uskraćena za genijalnost nekih svojih senatora poput Mandžukića, Subašića, Rakitića ili Ćorluke, koji su se oprostili od reprezentativnog dresa.

Ova Dalićeva reprezentacija nije ona iz Rusije

Vatreni u dvije Lige nacija nisu oduševili, kao što nisu bili na onom nivou na kojem javnost očekuje od viceprvaka svijeta niti u kvalifikacijama za ovaj Euro. Nisu dobro ni započeli u kvalama za SP...

Ova Dalićeva reprezentacija nije više ona iz Rusije, Mandžukića, Subašića, Rakitića i Ćorluku zamijenili su neki drugi momci poput Petkovića, Livakovića, Vlašića, Brekala, Barišića i Gvardiola koji, bez sumnje, znaju igrati nogomet ali koji još uvijek, što god drugi mislili, kazali, ipak još nisu momčad, s velikim m. To, naime, tek trebaju postati...

Evo im stoga danas prilike protiv Škotske, evo im prilika na ovom Euru, u takvim utakmicama nastaje momčad, gradi se momčadski karakter koji onda iznjedri momčad i pojedince u njoj. Upravo u ovakvim utakmicama biti ili ne biti nastaje momčad, skuplja se potrebno iskustvo, stvara se nešto veliko.

Da, uistinu se puno toga promijenilo od kad smo posljednji put razgovarali s bivšim vratarom Rijeke Ivanom Vargićem, još i ta korona...

NET.HR: Ivane, hvala vam puno što ste za Net.hr izdvojili vremena. Kako ste vi, kako karijera, život?

VARGIĆ: Hvala na pitanju, dobro sam. Malo je ta korona sve poremetila svima sve i dovela nas u situaciju u kojoj nismo navikli biti ni kao sportaši ali ni kao navijači. Posljednjih godinu i pol dana sam proveo u Kopru, imao sam mogućnost da produžim ugovor još godinu dana ali smo ga sporazumno raskinuli s 10. lipnja, tako da sam trenutno slobodan igrač i bez angažmana. Čekamo situaciju kako će se rasplesti, što će na kraju biti.

Vargić trči s Jedvajom i Rogom

NET.HR: Valja li se nešto iza brda po pitanju novog kluba?

VARGIĆ: Uvijek se nešto događa ali dok ne bude nešto konkretno, ne volim niti govoriti. Ima nešto upita ali dok nađem nekog poslodavca kome odgovaraju moje golmanske kvalitete i ove dobne, to uvijek prođe malo više vremena.

NET.HR: Možda povratak u Rijeku?

VARGIĆ: Ne bih stvarno ništa o Rijeci, klub je doveo mladog Mavrovića iz Šibenika koji je velika perspektiva i tu je David koji je već dugo u Rijeci, imao je par epizoda na posudbama i naravno Prskalo koji je kvalitetan i iskusan, da pomaže ovoj dvojici i da uskoči kad je potrebno. Tu se trenutno ne vidim, možda u nekoj doglednoj budućnost ali otom-potom.

NET.HR: Kako je bilo u Sloveniji?

VARGIĆ: Jedan dio je bio jako dobar, drugi dio manje dobar, jer smo jako dobro odradili prvi jesenski dio prvenstva, bili smo na 4 ili 5 bodova od prvog mjesta. Iako smo slagali momčad u hodu, bilo je tu dosta iskusnijih igrača i onih mlađih, imali smo i odličnog trenera koji je to sve dobro posložio. Poslije zimske pauze smo se još malo i pojačali ali u proljetnom dijelu smo zakazali na travnjaku i od borbe za prvaka i borbe za prva tri mjesta koja vode u Europi, evo i 4. Domžale su otišle u Europu jer je Olimpija osvojila Kup, došli smo do toga da smo igrali playout dvije utakmice s Krkom. Na svu sreću smo ostali u prvoj ligi. Bilo je tu dosta svega, turbulencija, smjene trenera, lošije forme, nesreće, sve nam se loše na proljeće poklopilo. Na kraju je klub ostao u prvoj ligi a ja sam nekako u dogovoru s klubom, kad sam dolazio, moje su ambicije bile da sam vidio momčad u gornjem dijelu, jer Koper je u Sloveniji jedan od tri-četiri kluba po jačini, ambicije su bile da se borimo za Europu. Na kraju nismo uspjeli i evo, ja sam nekako i na klupsku i na moju riječ smo se razišli u drugim pravcima.

Ivan Vargić i Mario Mandžukić na treningu

NET.HR: Kako sad iz ove perspektive gledate na godine provedene u Laziju, u koji ste došli iz Rijeke a s kojim ste dogovorili transfer posljednjeg dana zimskog prijelaznog roka u sezoni 2015./16. za 2,6 milijuna eura na 4 godine? Vaš transfer bio je tada drugi najveći u povijesti kad su u pitanju hrvatski vratari. Matej Delač je bio rekorder kojeg je Chelsea platio 3 milijuna eura. Ivo Grbić otišao je kasnije iz Lokomotive u Atletico Madrid za, pisalo se, 6 milijuna eura u kolovozu 2020., što je sad najveći, rekordni HNL transfer kad su u pitanju vratari, veći i od onog Lovre Kalinića iz Hajduka u Gent za 3.1 kao i onaj Karla Letice također iz Hajduka, samo u Brugge za 3 milijuna eura.

VARGIĆ: Period u Laziju za mene je osobno drag, jer doći u tako veliki klub s tako velikim ambicijama i vojskom navijača, stvarno je san svakog igrača. Nažalost, golmanski posao je takav da može samo jedan braniti, tako da nisam dobio nešto previše prilike pokazat se na terenu ali kroz treninge stekao sam dragocjeno iskustvo, poznanstva... Igrali smo finale Kupa, u Europskoj ligi ispali smo u četvrtfinalu od Salzburga, stvarno predivno iskustvo i sad kad bi rekao da sam pogriješio što sam otišao iz Rijeke u Lazio, ne bi bilo točno. Mislim da nisam pogriješio, da sam napravio dobar potez.

NET.HR: Je li vam žao što niste branili više?

VARGIĆ: Sigurno da je kao igraču i golmanu, uvijek se nadaš da ćeš braniti i da ćeš igrati. Imao sam situaciju u Sloveniji i svagdje gdje sam bio, igrač koji sjedi na klupi i koji je zadovoljan s klupom, nema nikakvih ambicija, ni ne može napraviti veliku karijeru. Svi mi, bez obzira koliko zarađivali, kad dođeš do nekog nivoa želiš igrati, jer to je ono što te ispunjava. Financije te osiguraju u budućnosti i sve ali taj neki sportski motiv kod svih igrača, barem mislim, je nekako ispred.

NET.HR: Bili ste u kadru reprezentacije Hrvatske 2016. na Euru u Francuskoj kao treći vratar, iza Subašića i Kalinića. Upravo za tu reprezentaciju koju je tada na turniru vodio Ante Čačić dio javnosti, stručnjaka govori kako je igrala najbolji nogomet, bez obzira na ono nesretno ispadanja u osmini finala od Portugala kad je Quaresma zabio u 117. minuti. Vatreni na tom Euru igrali su fantastično ali jednostavno Božica Fortuna im je u nokaut fazi okrenula leđa. Što je to bilo tako dobro u toj reprezentaciji, što vas je krasilo sve skupa?

VARGIĆ: Mislim da ova reprezentacija koja i sada igra, 2016. isto, se gradila godinama i jednostavno samo je trebalo negdje kliknuti, napraviti nešto veliko... Mislim, nama taj Portugal, u toj utakmici mislim da smo bili bolji od njih, imali smo bolje i izrazitije šanse i prije njihovog gola pogodili smo prečku, da bi onda iz kontre dobili gol, ispali a bili bolji. Bio sam na tom Euru i sva ova ostala okupljanja, u reprezentaciji je uvijek vladala dobra atmosfera, ne mogu reći. Baš uvijek, bez obzira na dobre ili lošije rezultate, uvijek je bilo poštivanja mlađih prema starijima, čak nije bilo ni bitno u kojem tko klubu igra. Svatko tko je došao u reprezentaciju od tih senatora je bio prihvaćen na najbolji mogući način. Nekad se to vidi na rezultatima a nekad, nažalost, ne. Potreban je i taj faktor sreće.

NET.HR: Kako je vama Hrvatska igrala protiv Engleske i Češke ili, da preformuliramo pitanje, koliko vam je loše igrala? Jer, u posljednjem kolu natjecanja po skupinama na Euru čupamo se protiv reprezentacije na njihovom stadionu koju nikad nismo dobili, protiv Škotske na Hampden Parku?

Vargić i Perišić trčkaraju na treningu

VARGIĆ: Da, čitam i slušam komentare i sve to i rijetki su pozitivni. Mislim, znam da smo mi svjetski doprvaci i da smo u Ligi nacija među najjačima, nažalost smo protiv takvih više gubili u njoj nego slavili ali to je tako. Kad pogledam Hrvatsku koja ima 4 milijuna stanovnika i da smo mi propustili samo dva velika natjecanja, ono u Južnoj Africi na SP-u i 2000. godine Euro u Belgiji i Nizozemskoj, da smo konstantno dakle na završnim turnirima, to je već velika stvar. No, svakog puta kad se pritom napravi neku veliki rezultat, ljestvica se digne visoko i onda imamo velika očekivanja. Samo, nogomet je toliko napredovao da su danas rijetke reprezentacije koje sve pobjeđuju kao prije pet, šest ili sedam godina. Dogodi se ali to je stvarno rijetko. Njemačka je svojedobno bila izgubila od Španjolske 6:1. Tako da, uvjeren sam da ova reprezentacija može bolje ali evo, povući ću paralelu s tom 2016. i Eurom na kojem smo mi s Češkom odigrali 2:2. Pobijediti Englesku na Wembleyju, to stvarno trebamo odigrati iznad prosjeka a k tome se treba dosta stvari poklopiti. Škotsku moramo pobijediti.

NET.HR: Što očekujete protiv Škotske?

IVAN VARGIĆ: Škotima isto treba pobjeda ako žele u nokaut fazu natjecanja. I oni će se morati otvoriti i tražiti taj bod. Jedina njihova prednost je to što igraju taj otočki stil nogometa, dobri su u prekidima, gdje smo mi pokazali određene slabosti ali Hrvatska je daleko ispred po igračima. No, isto tako, to je sad specifična situacija. Zadnja utakmica, pritisak, igra se u Glasgowu pred njihovim navijačima. Također, Škotska se na Euro plasirala na jedanaesterce protiv Srbije u Beogradu, tako da imaju sigurno vrlo jak i borben karakter. Nadam se i vjerujem da ćemo pobijediti i proći dalje, a onda što bude bilo, bit će. Isto tako, evo sad kad razgovaramo o tome, da je Hrvatskoj bio drugačiji raspored, da je primjerice u 1. kolu dobila Škotsku 1:0 pa sa Češkom odigrao 1:1, pričali bi o Hrvatskoj koja igra izvanredan nogomet, prošla bi dalje itd... Raspored je tu možda i odigrao malu ulogu isto. Nakon poraza i remija, nadam se da dolazi i pobjeda na Euru za Hrvatsku.

NET.HR: Kako brani Livaković na Euru?

IVAN VARGIĆ: Brani odlično jer se uopće ne priča o njemu, daje reprezentaciji ono što joj treba dati, jednu sigurnost. Mogu se osloniti na njega u svim situacijama. Oba gola koja smo dobili, on s njima nema ništa, on nije kriv. Po meni je jako stabilan i dobar, on je vratar u kojeg se možeš pouzdati da će skinuti ono što mora a kad treba nešto više da će ti to i dati.

NET.HR: Koja reprezentacija vas je najviše oduševila dosad na Euru?

IVAN VARGIĆ: Italija, gledao sam njihove prve dvije utakmice i stvarno igraju jako dobar nogomet. Okomiti su, čvrsti iza, koliko samo minuta nisu primili gol... Ogromno postignuće, pogotovo u današnjem nogometu. Oni su me pozitivno iznenadili. Od ostalih, tu je uvijek Belgija koja dobro igra, Francuska koja posjeduje izuzetnu kvalitetu. Tricolori imaju valjda tri reprezentacije koje mogu igrati Euro a opet su gubili od Mađara 1:0, pa se na kraju izvukli i zabili gol za 1:1. Nema vam tu više pravila. Svatko danas igra nogomet.

Skupina D Eura: Češka 4 (+2), Engleska 4 (+1), Hrvatska 1 (-1), Škotska 1 (-2).