Procurila 18+ snimka nogometne sutkinje i delegata iz svlačionice

Turski nogomet zadesio je novi skandal. Radi se o seks-skandalu u koji su upleteni sutkinja i delegat, oboje zaposlenici Turskog nogometnog saveza.

Elif Karaarslan (24) morala se prisilno umiroviti iz igračke karijere zbog teške ozljede, no vrlo brzo je postala sutkinja. Međutim, karijera sutkinje je potrajala tek četiri godine jer joj je sudačka komisija Turskog nogometnog saveza oduzela licencu zbog, kako tvrde, seksualnog odnosa s delegatom i to u svlačionici.

Snimka je procurila prije nekoliko dana i stvorila veliki skandal u Turskoj. Karaarslan tvrdi kako to nije ona na snimci, no savez je odmah reagirao. Izbacili su je iz nogometa, kao i delegata. On je Orhan Erdemir (61), dugogodišnji sudac koji je otišao u mirovinu 2004. pa postao delegat. Obnašao je tu dužnost sve do danas, ali čini se kako će i on morati pronaći novi posao.

