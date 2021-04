PROBLEMI ZA REAL: Objavili su sastav za sljedeću utakmicu, a ona je nikad siromašnija

Real Madrid sutra igra utakmicu španjolskog prvenstva protiv Getafea. Na njemu se, ne računajući golmane, nalazi samo 13 igrača.

Od prije su ozlijeđeni Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Daniel Carvajal i Eden Hazard. Raphael Varane zaražen je koronavirusom. Na treningu uoči utakmice ozlijedio se i Ferland Mendy, a suspendirani su Casemiro i Nacho.

📋✅ Our squad for the match 🆚 @GetafeCF!#GetafeRealMadrid pic.twitter.com/XUjEnqiG1O

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 17, 2021